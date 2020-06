Sulmona: la decisione storica assunta dal Consiglio comunale

Sulmona, 26 giugno– In una città dove la politica non fa piu’ notizia e dove i protagonisti del momento,per buona parte, si distinguono solamente per la pochezza di idee e quella ricerca fastidiosa di guadagnare un pizzico di visibilità pochi si sono accorti invece che proprio nella seduta di ieri il Consiglio comunale di Sulmona ha assunto una decisione di straordinaria importanza destinata a far rumore e a produrre una serie di riflessi cullturali positivi.

Dopo circa 30 anni di attese, rinvii, negligenze, ritardi, diffidenze politiche il Comune ‘ adotta’ Campo 78. E’ una pagina bellissima attorno alla quale forse oggi è possibile costruire un progetto importante per tutto ciò che che quel luogo, dentro casa nostra, ha rappresentato per la storia di questo Paese e di questa regione e soprattutto perb quello che è puo’ rappresentare ancora sopratutto per i piu’ giovani. Siciramente attorno a questa decisione, sul suo significato e sulle sue prospettive il nostro gionrale tornerà nelle prossime ore ma in questo momento il pensiero va doverosamente a chi, come Mario Setta, studioso attento e raffinato, molto documentato, e animato da grande passione nella difesa e nella valorizzazione di Campo 78 ha sviluppato costantemente in questi anni

Il Campo di concentramento fu costruito per i priguonieri della prima guerra mondiale (1915-18).Vi furono sistemati i prigionieri di nazionalità austro-ungarica adibiti ad operazioni di rimboschimento,lavori agricoli e artigianati.L’epidemia della “ spagnola” provocò ls morte di oltre 400 persone sepolte dopo il Sacrario di guerra presso il cimitero di Sulmona. Durante la seconda guerra mondiale ( 1940-1945) , al Campo fu assegnato il n.78 e divenne luogo di detenzione dei prigionieri alleati anglo-americani catturati prevalentemente nella campagna d’Africa (h.8,00)