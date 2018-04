Sulmona: la crisi si allarga. Appello ai Consiglieri e alla città di Roberta Salvati

Il dibattito politico lacerato e assai delicato che si sta vivendo in questi giorni in città ha messo a nudo la fragilità di una coalizione molto eterogenea che dopo due anni si trova ad una svolta decisiva: cambiare passo puntando ad un nuovo esecutivo di salute pubblica a guida Casini /2 con un programma ben definito e con pochi ed essenziali punti da affrontare aperto alla collaborazione di partiti e movimenti oppure puntare da subito a nuove elezioni. Non ci sono terze vie. Chi crede di poter rattoppare le falle evidentemente non conosce bene la realtà della città. In questo contesto,anche assai confuso, la maggioranza che governa a Palazzo San Francesco è divisa al proprio interno sopratutto su scelte e programmi da realizzare. E non è coda da poco conto sopratutto se si tiene conto delle continue mutazioni dell’Esecutivo Oggi ospitiamo una “lettera aperta ” della Consigliera Roberta Salvati che fa un appello al sindaco,ai Consiglieri comunali e ai cittadini. E’ un tentativo generoso per cercare di salvare la barca.Forse. Resta inteso che questo giornale è disponibile ad ospitare altre posizioni di quanti sulla vicenda comunale intendessero portare il proprio contributo. Ecco la lettera di Salvati

Sulmona, 17 Aprile- Carissimi, in un momento delicato per la città ritengo opportuno fare chiarezza sulla situazione che si è verificata in Comune in seguito all’uscita dal gruppo consiliare Sulmona al centro dei consiglieri Andrea Ramunno e Deborah D’Amico.

In data 16 aprile u.s. si è riunita la commissione Bilancio. Il presidente della commissione stessa Andrea Ramunno, il quale avrebbe dovuto condurre e coordinare i lavori, non si è presentato purtroppo senza avvisare. Un comportamento scorretto sotto il profilo personale e di metodo e che ha rappresentato, a mio avviso, una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni presenti ma soprattutto verso i cittadini di Sulmona. Ma è opportuno anche sottolineate che, per quanto riguarda le frazioni, il consigliere Ramunno , che ha ottenuto,appena insediato questa delega specifica ed importante, non può imputare ad altri ciò che non è stato realizzato anche perché ha avuto carta bianca da tutta la maggioranza che ha posto la situazione delle frazioni tra le priorità.

Sul fronte del plesso unico scolastico confermo il mio sostegno alla realizzazione in quanto l’immobile diventerebbe la struttura scolastica più sicura del Comune di Sulmona in grado di accogliere i bambini più piccoli e quindi quelli più indifesi diventando anche, in caso di calamità, un luogo strategico per i soccorsi e per l’accoglienza dei sfollati. La città, dopo decenni di miopia, inizierebbe così a dimostrare un cambio di rotta in termini di edilizia scolastica puntando seriamente sulla prevenzione del rischio sismico.

E’ mia premura, inoltre, ribadire che la mancata approvazione del Bilancio significherebbe non portare a termine la manutenzione e il potenziamento del sistema di videosorveglianza in un periodo in cui, quotidianamente, si verificano atti contro il patrimonio, furti in appartamento, rapine ai supermercati e scippi, senza dimenticare gli incendi dolosi che, in particolar modo, in via Avezzano, hanno distrutto decine di automobili. Non sarà possibile la riqualificazione del centro storico e la realizzazione di nuovi parchi gioco. Se ciò si dovesse verificare, i consiglieri “dissidenti” dovranno assumersi la responsabilità di consegnare ai cittadini una città sempre in “stand by” e che non riesce a sfruttare in pieno le proprie potenzialità.

La città non ha bisogno di giochi e personalismi, ognuno di noi è stato eletto per assumersi le proprie responsabilità con senso del dovere. Non dobbiamo dimenticare che già la precedente amministrazione è stata interrotta a poco più di due anni dall’insediamento proprio a causa della litigiosità, come tante altre amministrazioni passate di questa città, purtroppo mai arrivate alla fine naturale del mandato. Non è possibile che questa Comune sia sempre commissariato. Al riguardo, se dovesse terminare questa amministrazione anticipatamente chi porterebbe avanti la lotta contro la Snam e per impedire la chiusura del tribunale? Inoltre, il Comune perderebbe anche due consiglieri provinciali ovvero Fabio Ranalli e Mauro Tirabassi, quest’ultimo, in particolare, ha il vice sindaco Mariella Iommi di riferimento e il voto di astensione alla commissione del 16 aprile u.s. è stato quantomeno riprovevole. Che cosa sarebbe della vicenda del De Nino Morandi,se dovessimo perdere anche i due consiglieri provinciali?

La maledizione del “Siccome non lo faccio io non lo devi fare neanche tu” spero che si interrompa, in modo che la città possa rinascere finalmente. Intendo chiudere questa mia lettera con un appello ai consiglieri di maggioranza e opposizione al senso istituzionale e di responsabilità politica affinché si lavori in sintonia per il bene della città. Abbiamo una grande responsabilità: consegnare una città migliore alle future generazioni. Non perdiamo questa occasione per fare il salto di qualità. Con stima Il consigliere comunale Roberta Salvati (h. 17,30)