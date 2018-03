Sulmona, la città lasciata sola è ormai allo sbando

Passata la paretesi elettorale torna ad infiammarsi il dibattito politico in città. Nel mirino l’amministrazione comunale di Palazzo San Francesco e la politica regionale. Il responsabile di Italica Alberto Giandomenico, sicuramente il piu’ attivo e puntuale da tempo a Sulmona sulle diverse vicende che si vanno accavallando questa volta non usa mezzi termini e va al sodo. L’amministrazione comunale è inadeguata “ un conto è l’inesperienza,un conto è l’incapacità”. Poi bacchetta l’assessore regionale alle aree interne per le sue recenti dichiarazioni relative al Masterplan e alla vicenda di Casa Italia. Ma intanto tra ritardi e inadeguatezze si è passati dal blocco alla paralisi amministrativa. Poi ironizza sulle vicende sanitarie, il decclassamento dell’Ospedale,la bretella ferroviaria

Sulmona, 18 marzo- “I risultati della giovane amministrazione ancora attesi da Gerosolimo, a 2 anni dall’insediamento del sindaco Annamaria Casini, sono talmente evidenti da passare inosservati Dubito che i nostri giovani amministratori abbiano maturato esperienza a palazzo San Francesco di certo avranno osservato che dal blocco sono passati alla paralisi degli uffici, della ricostruzione pubblica e privata, per le scuole cittadine soprattutto. L’inesperienza è una cosa l’incapacità un’altra”.. Inizia così la nota di Alberto Di Giandomenico (Italica) mette a nudo “il deserto che è attorno alla municipalità”

“Ha portato a zero persino la partecipazione a bandi europei e iniziative economiche si spessore. Per il commercio- prosegue Di Giandomenico- basta dare un’occhiata al mercato di piazza Garibaldi, la rivitalizzazione del centro storico non si fa con gli annunci, e per una rimodulazione della Ztl i tempi sono biblici, come per ogni altro intervento di natura amministrativa. A stento si portano avanti i progetti nati grazie alle amministrazioni passate, fortuna che ci sono state! Guarda al passato senza la minima percezione del futuro, l’amministrazione che eredita i contratti di quartiere e tanto altro, ma non ha niente davanti a sé –

Poi il portavoce del movimento d’Identità e Territorio affonda le rassicurazioni dell’assessore regionale dimissionario Andrea Gerosolimo “ Dall’affabulatore all’imbonitore il passo è breve. Progetto Casa Italia aggiunge- l’amministrazione locale non è stata in grado di prevederne le conseguenze. Nemmeno ha individuato spazi alternativi nell’eventualità di un trasferimento necessario per caserme e servizi del centro storico che passa sotto la lente d’ingrandimento degli esperti. Le verifiche hanno acclarato quando già sapevamo da studi passati. Edifici ancora più deprezzati, ma per gli uffici da trasferire l’amministrazione non ha previsto alcuna sistemazione alternativa, impreparata anche sul fatto che non ci sono fondi per rimettere a norma gli immobili esaminati. Con il progetto del governo Renzi si stanziano solo le verifiche sul solo patrimonio storico – continua il coordinatore di Italica –

Una montagna di chiacchiere anche sul Masterplan di D’Alfonso. I fondi statali sono in forte ritardo e la Regione non trova la copertura economica nemmeno per anticipare il 5% dei progetti. Se proprio questi fondi fossero disponibili ricordiamo che per Sulmona si tratta di una decina di milioni di euro spalmati in più anni destinati solo e ancora all’abbazia Celestina. Premesso, sono 3 miliardi e 121 milioni di euro previsti nel Masterplan per l’intero Abruzzo, a noi le briciole. Per la Sanità, la provincia dell’Aquila è la metà del territorio abruzzese, fruisce però solo di 1/5 dei servizi sanitari regionali. Non vogliamo usare la parola declassamento per l’ospedale di Sulmona? Siamo d’accordo perché si tratta di un vero e proprio tracollo a leggere i dati drammatici di Funzione pubblica Cgil sui tagli della spesa sanitaria, ma solo per le aree interne e favorendo la costa. Il Santissima Annunziata è lo specchio di questo disfacimento programmato dalla Regione.

Risultano vacanti e privi di copertura economica centinaia di posti di lavoro e lavoratori, decine di servizi e unità. Ora, che si faccia un bando per recuperare uno specialista, non è un miracolo, è nella normalità. Scusatemi se è poco poi definire declassamento la sorte toccata alla stazione di Sulmona. Gli aquilani hanno convinto l’Europa che per raggiungere Roma da Pescara si fa prima passando per l’Aquila, in treno. Ci stanno facendo fuori da questa opportunità eppure siamo una delle tappe naturali del Corridoio 5 sul quale ci concentreranno i futuri finanziamenti dell’Unione Europea. Ci stanno togliendo anche questo. Al danno la beffa di una stazione non solo ridimensionata, ma smembrata in due, così che perda il primato di secondo scalo ferroviario d’Abruzzo per passeggeri, già inquadrata da Rfi come scalo ferroviario principale delle aree interne, ma con la stragrande maggioranza delle stazioni chiuse e abbandonate. La fermata di Santa Rufina sarà la solita cattedrale nel deserto come se ne vedono a decine nel Sud Italia. Per non parlare dei chilometri di servizi, presidi e ferrovia strappati al Nostro territorio”. (h. 14,00)