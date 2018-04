Sulmona: la cerimonia del 25 aprile

Sulmona, 25 aprile- Si è svolta questa mattina in Piazza Carlo Tresca a Sulmona la tradizionale cerimonia del 25 aprile per non dimenticare mai quanto chiesto alle generazioni coinvolte nella seconda guerra mondiale e nei due ultimi anni di guerra dal 1943 al 1945, con l’Italia divisa in due al Sud dove avanzato gli alleati, al nord con la Repubblica Sociale Italiana. Presenti alla cerimonia odierna Autorità Militari, Civili, Religiose, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, molti cittadini come sempre desiderosi di non voler mancare. La memoria è corsa inevitabilmente lontano a quei drammatici, storici, immortali avvenimenti legati alla guerra. Il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Sulmona Fabio Ranalli ha recitato la preghiera per la Patria. Il sindaco di Sulmona Annamaria Casini ha ricordato i valori della Democrazia e della Libertà rimembrando un’affermazione del Presidente della Repubblica Sandro Pertini: “sappiano i giovani che noi abbiamo sacrificato la nostra giovinezza perché esse fossero un giorno uomini liberi, in piedi, e non servitori in ginocchio. Si persuadano di questa verità quando in un paese la libertà è perduta tutto è perduto. Chi vi parla ha vissuto e sofferto questa esperienza. Abbiamo percorso con la nostra gente tutto il cammino che, dalle tenebre della dittatura, ci ha portato alla luce della Libertà. Questo è un cammino cosparso di lacrime, di sangue, di rovine, il prezzo pagato per conquistare la Libertà e noi non vogliamo che lo stesso prezzo debbano pagarlo un giorno i giovani di oggi”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita oggi in Abruzzo, nel Sacrario Militare della Brigata Maiella a Taranta Peligna: “un saluto a tutti i rappresentanti delle Associazioni Partigiane, Combattentistiche, e a tutti gli aderenti che, in ogni parte d’Italia, operano con dedizione e costanza per mantenere viva la memoria degli eventi e trasmettere i valori della Resistenza e della Liberazione del paese dall’oppressione nazi-fascista. Oggi per celebrare l’Anniversario della Liberazione sarò in Abruzzo una Regione profondamente segnata dai combattimenti e dalle rappresaglie delle truppe naziste. Rievochiamo quel 25 aprile del 1945 quando, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, chiamava all’insurrezione generale. Pensando a quel momento storico il nostro pensiero è rivolto al Presidente Sandro Pertini e a quanti furono artefici di quel giorno storicamente così importante per il nostro paese.

Gran parte dell’Italia era già stata liberata; la Resistenza attiva dal quarantatre aveva combattuto con crescente intensità dal sud al nord del paese pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane cui si aggiungevano le orribili repressioni che hanno colpito cittadini innocenti e indifesi, anziani, donne e bambini. Alle vittime di queste tragedie si aggiunsero i martiri della Divisione Acqui nelle isole Ionie, gli internati militari, seicentomila soldati deportati nei campi di concentramento perché si rifiutarono di combattere nelle file nazi-fasciste, trattati così duramente che ben cinquantamila non fecero più ritorno. I militari del Primo Raggruppamento Motorizzato Caduti nella battaglia di Montelongo e quanti nelle fila dell’Esercito del Sud presero parte alla Guerra di Liberazione. A tutti Loro è rivolto il nostro pensiero e l’abraccio del ricordo della Repubblica. La Resistenza fa parte della Nostra Storia nata spontaneamente nelle città, nelle periferie, nelle campagne, sulle montagne, coglieva il bisogno di pace, di giustizia, e di libertà, ha ridato dignità alla Nazione. Le Forze Armate vi hanno dato, con il Corpo italiano di Liberazione, il loro prezioso contributo.

Tutti questi eventi, comportamenti, passioni, generose dedizioni, vanno ricordati costantemente con convinzione anche perché, in tanti paesi, le società di oggi pur passate attraverso i drammi umani, le sofferenze, e le macerie del Ventesimo Secolo, sembrano talvolta avere attenuato gli anticorpi all’egoismo, all’indifferenza, e alla violenza, avvertiti intensamente dalle generazioni che hanno vissuto il Secolo delle due Guerra Mondiali, e le crudeltà delle dittature. Affiorano ogni tanto segnali che manifestano rigurgiti di autoritarismi, di negazionismi, di indifferenza rispetto ai fondamentali diritti della persona umana, di antisemitismo, di malintesi egoismi nazionali. Chi ha lottato chi ha sofferto la propria vita per la Libertà, per la Giustizia, per la Democrazia, costituisce un esempio per tutti e ci ha consegnato un patrimonio di valori che va custodito e trasmesso. L’azione che attraverso le Associazioni che rappresentate viene posta in essere rappresenta un servizio alla Democrazia e alla memoria del Nostro Popolo. È di grande importanza far conoscere ai giovani con le testimonianze, e la coerenza delle vostre scelte passate, il valore dell’impegno, della responsabilità, e della solidarietà. Ai Nostri Militari che hanno raccolto la tradizione di tanti nobili esempi di dedizione, di altruismo, di sacrificio, rivolgo il saluto più cordiale, ed esprimo riconoscenza del paese per il prezioso impegno quotidiano in Patria, come in Terre lontane, al servizio della pace e della sicurezza. Pochi giorni or sono alle Fosse Ardeatine ho reso omaggio a quelle vittime innocenti, nella ricorrenza di una barbarie, che non potrà mai trovare una spiegazione umana. Nell’ascoltare l’appello delle 335 vittime trucidate, si viene presi dallo sgomento per tanta aberrazione e tanta violenza. Proprio sulla base della constatazione dell’abisso di sofferenza e di disumanità che hanno subito i nostri concittadini, in quei tragici anni, possiamo guardare con grande ammirazione e riconoscenza all’eroismo, al coraggio, alla tenacia, e all’operosità di quell’Italia che ha saputo ricostruire, ed offrire alle nuove generazioni, una Patria libera e pacificata. Nella Ricorrenza del settantatreesimo Anniversario della Liberazione mi rivolgo a Tutti Voi, Presidenti e Rappresentanti delle Associazioni Partigiane, Combattentistiche e d’Arma, per esprimere il mio sincero apprezzamento per il vostro compito di custodire i valori e mi permetto di esortarvi a cercare costantemente nuove idee, energie, ed iniziative, per trasmettere questo patrimonio alle Nuove Generazioni”.

Andrea Pantaleo