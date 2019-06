Sulmona, la cerimonia del 2 giugno

Sulmona, 2 giugno– Il due giungo è la festa della Repubblica, coincide con il referendum istituzionale monarchia repubblica che si svolge il due e tre giugno del 1946 dall’esito del quale, fra luci ed ombre, l’esito referendario vedrà la vittoria della repubblica a vantaggio della monarchia, con 12.717.923 voti in favore della repubblica, 10.719.284 preferenze in favore della monarchia.

Sulmona, come tutte le città d’Italia, questa mattina ha rinnovato la cerimonia solenne con la giornata che è iniziata alle ore nove e trenta, nell’aula consiliare di palazzo san Francesco. Presenti autorità civili, militari, religiose, fra le quali il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, il presidente del consiglio comunale Katia Di Marzio, la senatrice della repubblica Gabriella Di Girolamo, il presidente dell’associazione nazionale alpini degli AbruzziPietro D’Alfonso, il vescovo della diocesi di Sulmona Valva monsignor Michele Fusco, il sindaco di Campo di Giove Giovanni Di Mascio, associazioni combattentistiche e d’arme dell’arma dei carabinieri, corpo forestale, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia di stato, alpini, bersaglieri, rappresentanze della croce rossa, molti cittadini desiderosi di non voler mancare. Il vescovo di Sulmona Michele Fusco, nel suo intervento, ha ricordato che il due giugno per la religione cattolica è la festa dell’ascensione di Gesù, il quale si eleva verso il cielo. Le istituzioni politiche hanno ricordato il valore della carta costituzionale, annoverata fra le migliori del mondo, frutto del lavoro dell’assemblea costituente del 1946 formata da celebri giuristi e uomini di pensiero.

I lavori dell’assemblea costituente, iniziati il quattro marzo 1947, si concludono con la seduta avutasi il ventidue dicembre 1947 con la votazione finale a scrutinio segreto, la quale darà 453 voti favorevoli e 62 contrari;la promulgazione della costituzione avviene il ventidue dicembre 1947, da parte del capo provvisorio dello stato, ed entrerà in vigore il primo gennaio del 1948. Nel corso della cerimonia in comune la senatrice Gabriella Di Girolamo ha proceduto a consegnare ad alcuni studenti della scuole sulmonesi la copia della carta costituzionale, offerta dal Senato della Repubblica, con gli studenti, particolarmente emozionati, i quali hanno giurato fedeltà alla Repubblica italiana. Momenti quelli delle celebrazioni del due giugno indissolubilmente legati non soltanto alla storia contemporanea recente, ma anche alla storia dell’unità d’Italia. La costituzione della repubblica italiana, entrata in vigore il primo gennaio 1948, è il proseguo della Statuto Albertino, carta costituzionale flessibile ed ottriata ossia concessa dal sovrano a differenza della costituzione del 1948 la quale è rigida, votata, convenzionale ,ossia le forse politiche, che hanno dato vita alla costituzione italiana, avevano ideologie eterogenee.

Al termine della cerimonia in comune il corteo, preceduto dalla fanfara degli alpini, dalle associazioni combattentistiche e d’arme, è giunto in piazza Carlo Tresca, percorrendo Corso Ovidio per la cerimonia della deposizione della corona ai caduti di guerra ricordando sempre il loro sacrificio per la libertà e la democrazia. È stato letto il messaggio del Capo dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per ricordare sempre il sacrificio per la democrazia e la libertà compiuto da migliaia di giovani. Per quanto concerne il suffragio universale in Italia la prima legge risale al 1912, mediante la legge trenta giugno 1912 numero 666, con l’elettorato attivo il quale viene elargito a tutti i cittadini di sesso maschile aventi età di trent’anni, senza alcun requisito di censo ed istruzione ferme restando, per coloro di età inferiore ai trent’anni, le condizioni di censo o di prestazione del servizio militare o il possesso di titoli di studio già richiesti in precedenza. L’elettorato italiano, in virtù di questa legge, transita da 3.300.000 a 8.443.205, di cui 2.500.000 analfabeti, pari al 23,2% della popolazione. Al termine del primo conflitto mondiale, la legge 16 dicembre 1918 n. 1985, ampliò il suffragio estendendolo a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto il 21° anno di età e, prescindendo dai limiti di età, a tutti coloro che avessero prestato servizio nell’esercito mobilitato. Giornata, quella del due giugno, foriera di reminiscenze, emozioni, dibattiti, avvenimenti storici divenuti imperituri. Auguri all’Italia e agli italiani. (h. 14,30)

Andrea Pantaleo