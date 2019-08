( il caso)-Sulmona: la brutta storia dei lampioni

Sulmona, 26 agosto-Al Comune di Sulmona oltre che amministrare male si comunica.. peggio. Anzi talolta non si comunica affatto. Già perché questa storia di cattiva amministrazione a Palazzo San ,l’ennesima, per la vicenda del cambio dei lampioni dinanzi al Palazzo dell’Annunziata ha già scatenato il finimondo tra polemiche e ironie.

Quali che siano le ragioni e la durata che hanno spinto il Comune ad avviare questi lavori , nel pieno della stagione estiva, la prima cosa che la gente si chiede in queste ore riguarda la necessità reale di questa operazione; da chi è stata autorizzata ( il Consiglio,la Giunta,l’Assessore),quato costa e quali obiettivi si intendono raggiungere.

E non è cosa da poco e nemmeno fastidiosa visto che in fatto di comunicazione spesso i nostri amministratori ci fanno conoscere banalità insignificanti e trascurano , invece, aspetti sostanziali che investono riferimenti precisi della cultura,tradizioni,valori di una comunità intera.Una corretta informazione istituzionale in tempo giusto su tutta la vicenda probabilmente avrebbe evitato questa ennesima figuraccia. E poi diciamocelo con franchezza dopo tutte le vicende che sono accadute negli ultimi mesi a Sulmona ( la storia del taglio dell’erba nel parco fluviale,la pavimentazione in piazza XX settembre oppure la storia delle panchine in piazza Carmine) la gente non intende piu’ fare sconti a nessuno. D’altra parte con un Consiglio comunale ‘fantasma’ ( ma non doveva occuparsi del problema in anticipo ? ) che non vede,non sente e non.. parla i sulmonesi debbono attrezzarsi in.. proprio

L.D.M.