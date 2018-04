Sulmona: la Bianchi(Fi) avverte “ Gerosolimo non graviti ora nell’area di centrodestra”

Sulmona,10 aprile– Se il centrosinistra e soprattutto il Pd sono in movimento il dibattito politico in città fa registrare segnali di vivacità anche nel centrodestra. Complice il clima politico-amministrativo a Palazzo San Francesco ma anche la situazione politica in Consiglio regionale. Ad infiammare il dibattito questa sera ha pensato il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Elisabetta Bianchi che ha preso lo spunto sulla sostituzione di Andrea Gerosolimo nella Giunta regionale di Centrosinistra. Dice la Bianchi

“La defenestrazione di Andrea Gerosolimo dall’esecutivo regionale del Senatore Presidente Luciano D’Alfonso- scrive Elisabetta Bianchi- non sia l’occasione ricercata per l’inizio di una gravitazione in campo centrodestra di Abruzzo Insieme. Infatti la intensa partecipazione dell’Assessore Gerosolimo alle politiche regionali, specialmente sanitarie e del lavoro -nefaste per la Valle Peligna- sommata alla ispirazione delle politiche al ribasso dell’amministrazione Casini non può trovare nessun titolo riabilitativo utile per la nostra terra”. (h. 20,00)