Sulmona: la 51^ edizione della Mascherina d’Argento

Sulmona, 4 marzo– Pubblico delle grandi occasioni a Sulmona, al Teatro Comunale Maria Caniglia, per assistere alla cinquantunesima edizione della Mscherina d’Argento, concorso dedicato al Carnevale ideato nel lontano 1968 dal Maestro Concezio Barcone, evento nel quale, da sempre, sono protagonisti i bambini i quali rappresentano il prezioso e fondamentale futuro. Quarantaquattro quest’anno sono stati i bambini partecipanti dai tre a dieci anni, giunti da ogni parte d’Italia arrivati da città quali Milano, Roma e Provincia, Pescara, Avezzano, Chieti, Pratola Peligna, Salerno e provincia, Bari, dalla provincia di Rieti, Napoli, dalla città di Sulmona Patria di questo rinomato concorso carnascialesco la cui fama e notorietà ormai sono nazionali.

I bambini in maschera hanno sfilato in un clima di grande emozione, gioia, attesa, portando sia maschere tradizionali, sia maschere aventi temi importati quali il Venezuela magnifica Nazione la quale purtroppo si trova a vivere un momento di difficoltà, paese straordinario nel quale vivono milioni di Italiani originari anche della città di Sulmona e di alcuni paesi del territorio Peligno quali Pratola Peligna, Prezza, Introdacqua sol per citarne alcuni, e l’inquinamento il quale ha visto vincere i due bambini che l’impersonavano per l’appunto Vittoria Mascio di Sulmona e Lorenzo Di Massimogiunto da Avezzano. Molte le maschere che hanno sfilato le quali sono state Zorro, la mongolfiera, la lavatrice, Hulk, la zampognara, il pirata, Alice nel paese delle meraviglie, il supereroe, l’uomo ragno, il Venezuela libero, il Cowboy, la Regina, la caramella Rossana, la spider girl, l’unicorno, la medusa, Poseidone, Mary Poppins con il Suo accompagnatore, pinocchio, il jolly, il pompiere, super girl, il Principe, Sua Maestà Carlo V, Harry Potter, il tradizionale Costume secolare di Raiano paese rinomato per le Sue tradizioni fra le quali la festa delle ciliegie, la Regina dei Pavoni, il clown, la Regina degli abissi, Anna di Frozen, Flash, la Principessa, Spiderman, ed altre ancora per una giornata di allegria e gioia straordinarie.

La serata è stata presentata e condotta da Luca Di Nicola volto noto non soltanto della Mascherina d’Argento ma anche delle reti della RAI, la madrina è stata la leggiadra Martina LemanskaMiss Tv moda, la testimonial è stata l’affascinante Laura FantauzzoSanremo Youn. Lo Special Guest è stato curato dal mago Fosteril quale ha incantato il pubblico con i Suoi numeri di magia. L’evento è stato realizzato ancora una volta dalla Venus Entertainment di Ivan Giampietro e Sabrina Mascio. Nel corso della serata vi è stata anche un’esibizione del corpo di ballo delle allieve della rinomata scuola di danza “Music and Dance”di Ada Di Ianni.

La serata è stata dedicata anche ai bambini che purtroppo sono meno fortunati in quanto affetti da gravi patologie. Il progetto Rock per un bambino Ospedale bambino Gesù è stato insito nella cinquantunesima edizione della Mascherina d’argento, quale aiuto e prezioso sostegno ai bambini ed alle loro famiglie. I primi sette classificati dell’edizione di quest’anno sono: al sesto posto Laura Fantauzzodi Sulmona, al quinto Mattia Zavarellaproveniente da Pratola Peligna al quarto in ex equo Veronica De Pamphilisdi Sulmona ed Alice Di Ciocciodi Pratola Peligna, al terzo posto Scharita Cecamoregiunta da Milano, al secondo Paulo Locnoproveniente da Napoli, ed al primo posto quest’anno vi è stato un ex equo con la vittoria di Lorenzo Di Massimo e Vittoria Masciocon il tema tanto sentito dell’inquinamento per un mondo meno contaminato e più rispettoso della magnifica natura. Nei prossimi giorni si dovrà realizzare una seconda statuetta della mascherina d’argento per conferirla all’altro vincitore ex equo. Dal lontano 1968, grazie all’acume del Maestro Concezio Barcone, la città di Sulmona inizia questo straordinario itinerario della Mascherina d’Argento che, dopo oltre mezzo secolo, continua ad essere un autorevole appuntamento annuale dedicato al carnevale nel quale protagonisti indiscussi sono i bambini.(h.8,30)

Andrea Pantaleo