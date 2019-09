Sulmona: Italica su operazione antiterrorismo in Abruzzo

Sulmona, 9 settembre:Italica ringraziala Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo dell’Aquila, i Carabinieri del Ros, i Finanzieri del Gico e la Magistratura per l’operazione condotta con successo che ha portato a smascherare una organizzazione accusata di reati tributari commessi per finanziare attività riconducibili all’organizzazione radicale islamica Al nusra.

Il Movimento d’identità e territorio è in prima linea contro il malaffare che spesso si cela dietro alcune nuove aziende e società nate anche nelle aree interne d’Abruzzo in un periodo di crisi nera e denuncia da tempo irregolarità di certe imprese e comportamenti di comodo. Operazioni come questa danno ragione dei sospetti nutriti nei confronti di alcune attività commerciali.

“Il terrorismo è una piaga che tocca il nostro Paese e va tutta la nostra gratitudine alle Forze dell’ordine che con determinazione, passione, capacità e tenacia portano avanti con successo inchieste volte a far luce sui punti grigi di certe nuove imprese, dalle nuove rotte italiane del terrorismo islamico ai loro affiliati, ai sostegni e ai finanziamenti destinati a rafforzare gruppi estremisti e radicali. Sappiamo che attraverso attività commerciali, evasione fiscale e società fittizie spesso si nutrono, sostengono e fortificano organizzazioni illecite e per questa ragione non finiremo mai di segnalare commerci e iniziative sospette anche nel nostro territorio chiedendo controlli costanti perché le aree interne d’Abruzzo non restino nel silenzio complice, o vittime di questi affari che uccidono il rispetto tra diverse culture e minano la pacifica convivenza dei popoli del Mediterraneo.