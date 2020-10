Sulmona: “Italia Viva”,perché non lavoriamo su un progetto condiviso?

Sulmona,19 ottobre-L’Associazione politico – culturale “Con Sulmona” ha rivolto l’appello alle forze politiche e sociali a costruire un progetto, che superi l’orizzonte di governo di questa amministrazione, al fine di fronteggiare la gravissima crisi che attraversa la Città in questo delicato momento della sua storia.“Italia Viva” condivide la preoccupazione manifestata dall’Associazione “Con Sulmona” e conviene sulla esigenza di un progetto comune capace di superare un momento particolarmente buio della Città, caratterizzato da una gestione approssimativa ed inadeguata che, a fronte della rilevante dimensione dei problemi, non è stata in grado di andare oltre soluzioni estemporanee e rabberciate, di basso profilo e prive di contenuti.Non possono essere sottaciute le gravi menzogne raccontate sul Liceo Classico e sullo stato della ricostruzione scolastica, la paralisi nella capacità di spesa dei fondi del sisma, la totale confusione nella riorganizzazione degli uffici comunali, la sostanziale assenza di visione sulla politica sanitaria e non si può non evidenziare il grave stato del bilancio comunale, affannato dagli ingenti debiti fuori bilancio portati in approvazione in questo ultimo anno.Si consideri, inoltre , il disastro nella gestione degli impianti sportivi, quasi del tutto privi di agibilità e la vergognosa pagina scritta sulla piscina comunale, ad oggi ancora chiusa.La fragilità del sistema economico postula un progetto di più ampio respiro e determina l’esigenza di una classe dirigente che, superando le appartenenze ideologiche, ponga l’interesse della comunità come obiettivo prioritario e imprescindibile.