Sulmona: ‘Italia Viva’ lavora per salvare i fondi per le celebrazioni ovidiane

Sulmona, 21 gennaio-L’onorevole Camillo D’Alessandro, deputato e coordinatore di Italia Viva, ha presentato nella giornata di ieri l’emendamento al DL mille proroghe per salvaguardare i fondi assegnati alle celebrazioni ovidiane nella città di Sulmona.

“Ringraziamo l’onorevole D’Alessandro per aver preso in carico la questione dei fondi delle celebrazioni ovidiane – dichiarano i rappresentanti e consiglieri comunali di Italia Viva – e speriamo che si riesca ad inserire questo emendamento tra quelli del pacchetto sostenuto dal Governo. Nel caso in cui questo non avvenga si tratterà dell’ennesima prova di risorse stanziate e perse. La cultura rappresenta un elemento imprescindibile per una possibile ripresa economica della città di Sulmona e Ovidio, la sua arte e il suo genio, sono parte integrante della storia di tutti noi. Di fronte a casi di questo tipo auspichiamo, per il futuro, un miglior coordinamento tra la Presidenza del Consiglio, il Mibact e l’amministrazione cittadina.”

D’Alessandro afferma: ” Lavorerò affinché questa mia proposta entri nel pacchetto sostenuto dal Govermo e dalla maggioranza dopo le verifiche tecniche a partire dalla copertura finanziaria, che ho trovato e garantito nell’emendamento”. A sostegno di questo emendamento anche la firma della deputata del Pd Stefania Pezzopane.