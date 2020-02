  Sulmona, Io speriamo che me la cavo

Sulmona,19 febbraio- Tutto secondo copione. Respinta la mozione di sfiducia (7-6), a conclusione di una seduta lunga, carica di tensioni e di polemiche sterili e senza senso, il sindaco Anna Maria Casini resta in sella e guiderà ancora l’Amministrazione comunale per questo scorcio finale di consiliatura. Insomma come quel film di tanti anni fa diretto da Lina Wertmuller e interpretato da Paolo Villaggio.

Ha vinto sicuramente la città che non voleva l’ennesimo scioglimento anticipato del Consiglio comunale e che sicuramente non voleva una lunga paralisi di almeno dieci mesi per piccoli e oscuri giochi di bottega.

Sconfitta in questa occasione anche la presunzione di una classe politica assai mediocre, dentro e fuori Palazzo San Francesco, che in questi anni si è distinta soprattutto per gli scarsi risultati conseguiti e si è caratterizzata per i tanti litigi, divisioni, crisi e soprattutto trasformismi irritanti di molta gente che con grande disinvoltura ha cambiato bandiera e qualcuno anche più volte.

Non c’è stata politica in questi anni a Sulmona da nessuna parte né in maggioranza né in opposizione. Non ci sono state proposte, non c’è stata solidarietà nemmeno sulle grandi questioni che interessano Sulmona ed il territorio. Non c’è stata insomma un’idea di città, moderna e competitiva, in grado di aggredire le grandi sfide del momento né una visione strategica perché Sulmona, al pari delle grandi città abruzzesi, potesse candidarsi a recuperare un ruolo importante nell’ambito della politica di sviluppo regionale.

Si ricomincerà domani, speriamo con uno spirito diverso e con motivazioni nuove. La città non sa più che farsene di una classe politica litigiosa e inconcludente. La vera sfida ora, per chi vuol bene a Sulmona, dovrà svilupparsi sulla qualità delle proposte e sulla forza politica che sapranno garantire alla città ed al territorio. Sarà possibile? Vedremo anche perché non c’è più spazio a Sulmona per chi vuole solo “macinare acqua”.

(m.s.)