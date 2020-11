Sulmona: Iniziativa in ricordo del pittore Italo Picini

Sulmona,9 novembre- Cerimonia questo pomeriggio a Sulmona in via Mazara, per intitolare una targa al pittore Italo Picini, in occasione del centenario della sua nascita. La targa è stata collocata all’ingresso della pinacoteca dell’artista sita in Via Mazara, all’interno della quale sono esposte cento opere del pittore scomparso alcuni anni or sono. Presenti Marco Picini nipote del pittore, familiari, parenti, amici, colleghi pittori, il Vice Sindaco di Sulmona Marina Bianco, il consigliere provinciale Andrea Ramunno, Alessandro Bencivenga presidente dell’Archeoclub di Sulmona.

La targa alla memoria di Italo Picini è stata realizzata da Nicola Stati, titolare della ditta Stati marmi e graniti, il quale ha offerto la targa quale omaggio al pittore . Marco Picini nel suo intervento ha ricordato la figura dello zio realtà e la sua carriera professionale fondamentale sia per la città di Sulmona, sia per il territorio peligno, ricordando il suo secolo di vita contrassegnato da successi e trionfi autorevoli. Una della sue immortalità preziose è l’ingente patrimonio artistico che l’artista ha lasciato ai posteri, al mondo della pittura; i suoi quadri, le sue opere, rappresentano l’intero itinerario del secolo di vita dell’artista..

Marco Picini, nel suo intervento, ha diffidato pubblicamente e formalmente ogni iniziativa volta ad avere la finalità, di utilizzare il nome della zio Italo, senza la preventiva autorizzazione da parte della famiglia, intervento e precisazione che ha ritenuto doveroso fare.

Molte sarebbero dovute essere le iniziative alla memoria di Italo Picini per celebrare il centenario della sua nascita ma, causa l’epidemia di Coronavirus, non hanno purtroppo avuto luogo. Una cerimonia semplice di pochi minuti ma carica e foriera di emozioni, ricordi imperituri, per ricordare ed onorare un’artista vanto della città di Sulmona, del territorio pelino, dell’intera regione Abruzzo.

Andrea Pantaleo