Sulmona International Film Festival ecco i vincitori della 36esima edizione

Sulmona, 11 Novembre– Sono stati premiati al Cinema Pacifico di Sulmona, i vincitori della 36esima edizione del Sulmona International Film Festival. Con due nuove categorie aggiunte, Abruzzo Short Films e Animation Short Films, sono stati consegnati sei premi principali e i trofei per le professionalità cinematografiche.

Il miglior International Short Film è quello di un cineasta emergente, l’inglese Harry Lighton con il suo Wren Boys ambientato in Irlanda del Nord. Un opera già pluripremiata e inserita nelle nomination del Bafta, il British Academy Film Awards, concorso cinematografico, considerato il corrispondente inglese degli Oscar. Il premio gli è stato conferito per essere “Mirabilmente sospeso tra il cinema di due maestri britannici come Ken Loach e Mike Leigh, un cortometraggio che concilia attenzione all’immagine e narrazione carica di contrasti, restituendo i desideri e i tormenti di una working class divisa tra violenza e speranze.”

Per la categoria National Short Film è stata consegnata la targa del festival a Lorenzo Puntoni per il suo Acquario, un cortometraggio nato dalle memorie di infanzia del regista, che ha passato diversi anni in piscina come nuotatore agonistica. La targa gli è stata consegnata “ Per il progressivo crescendo di angoscia che trova il suo apice nello scontro tra chi esercita il male e chi è costretto a subirlo, catturando nella fissità dei protagonisti e dei loro sguardi l’incomprensione alla base di ogni tragedia“.

Maurita Cardone, coautrice del documentario americano, ritira il premio per Shadows of endurance rientrato primo nella categoria Documentary Short Film. Il corto è stato premiato “Per la precisione sistematica nel trasporre le parole in immagini, non fermandosi alla mera esposizione del contenuto ma trovando nella coincidenza tra umanità e ricerca antropologica un indiscutibile valore aggiunto”.

Inanimate di Lucia Bulgheroni è il miglior Animation Short Film “Per aver dato corpo a un racconto colorato e introspettivo, che attraverso un utilizzo magistrale della stop motion approda all’indagine della sfera personale ed emotiva dei personaggio, trovando nel meta-cinema il proprio compimento” .

Per le nuova categoria Abruzzo Shorts è stato premiato Scala 6 di Danilo Corbellini Scarcia

“ Per il sapiente uso di un linguaggio cinematografico surreale nel raccontare un dramma personale e collettivo, valorizzando l’importanza dell’incontro col prossimo e dei propri conflitti interiori”.

Per la categoria best Music Video ritira il premio Bruno D’Elia regista della videoclip Shinigami che “spicca decisamente nel panorama del video musicale italiano perché rappresenta l’universo di un linguaggio che si allarga, si contamina ed è in perenne evoluzione”.

Infine va a Piano Terra di Natalino Zangaro il Premio Siff Studenti, una categoria nata per premiare il miglior cortometraggio italiano selezionato dagli studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Ovidio di Sulmona.

Trofei anche per le professionalità cinematografiche:

Best Screenplay a Summer della statunitense Pearl Gluck; Miglior Regia Ex aequo a In the field di Oleksandr Shkrabak (Ucraina) e a Shadow Animals dello svedese Jerry Carlsson. Miglior fotografia a Dihn Duy Hung per “The Mute” di Pham Tien Am (Vietnam). Miglio attrice è Tara Riggs nel film Dekalb Elementary di Reed Van Dyk e miglior attore, LESZEK ABRAHAMOWICZ per “Techno” di Tadeusz Lysiak (Polonia).Miglior montaggio a HOLGER BUCK – MARTIN HEROLD – JONAS RIEMER per “MASCARPONE” di Jonas Riemer (Germania). Premio Soundtrack STEVE HORNER per “One Small Step” (USA- CINA). Menzione Speciale a Beauty di Nicola Abbatangelo (Italia).

Inoltre, durante la serata, si è esibito in una SIFF Talk, Victor Perez, regista e supervisor di visual effects, considerato nell’industria cinematografica un maestro degli effetti visivi. Il regista ha presentato anche il suo corto Echo girato, in parte, in Abruzzo.

A chiudere c’è stato un invito del Presidente di Giuria, Francesco Bruni, regista e sceneggiatore, docente del Centro Sperimentale di Cinema dal 2000 al 2010, che ha invitato il pubblico a restare per la proiezione di Euforia di Valeria Golino, film che resterà in programmazione anche oggi nella sala cinematografica sulmonese per gli spettacoli delle 16:45; 18:45 e delle 21:00.

Manuela Susi