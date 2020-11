Sulmona International Film Festival 2020

Sulmona,8 novembre- Si è tenuta ieri la cerimonia di premiazione dell’edizione 2020 del Sulmona International Film Festival, una manifestazione con caratteristiche peculiari e inedite che ha visto partecipare, grazie allo streaming sulla piattaforma Mymovies.it, un pubblico ampio e distribuito lungo tutta la penisola che ha riempito le sale virtuali, votando e commentando le opere..

Tanti ospiti inoltre hanno partecipato con le interviste in diretta sui corti in concorso, in un ricco calendario di appuntamenti che in qualche modo ha compensato la distanza fisica, facendo percepire comunque il clima e l’atmosfera tradizionale del Festival.

Ecco i premi:

SPECIAL JURY PRIZE, da parte della giuria composta dal premo Oscar Chris Cooper insieme a Marianne Leone, al corto ‘CHEN CHEN’, diretto dal regista Kargo Chen (Hong Kong).

L’intervista esclusiva a Marianne Leone e Chris Cooper è visibile su Youtube (link diretto https://youtu.be/knMapKuuUow) e su Mymovies (evento speciale del 6 novembre).

Il premio SIFF STUDENTI, assegnato da circa 200 allievi dei due Poli di Istruzione Secondaria Superiore di Sulmona, va a KLOD di Giuseppe Marco Albano (Italia) che supera di misura il corto di animazione UMBRELLA di Helena Hilario e Mario Pece (Brasile).

La giuria composta dal critico cinematografico Francesco Alò, dal regista Nicola Abbatangelo e dal compositore musicale Fabrizio Mancinelli, ha assegnato tutti i premi delle sezioni principali e i riconoscimenti alle varie categorie professionali.