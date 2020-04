Sulmona: iniziata la distribuzione dei buoni spesa per i 280 nuclei familiari

Sulmona, 9 aprile- E’ cominciata la distribuzione ai 280 nuclei familiari sulmonesi beneficiari dei buoni spesa, risultati ammissibili all’esito dell’istruttoria dell’avviso pubblico del Comune di Sulmona. “Abbiamo rispettato l’impegno di consegnare prima di Pasqua i buoni spesa, come avevamo garantito fin dall’inizio. Le scelte fatte, infatti, e il lavoro svolto dagli uffici comunali, con grande impegno e solerzia, istruendo le istanze quasi in tempo reale, al fine di accelerare il più possibile, ci ha consentito di raggiungere l’ obiettivo di distribuire i ticket subito dopo il bando senza perdere tempo prezioso, nell’interesse dei cittadini, soprattutto di coloro che questo periodo non hanno avuto entrate a causa di questa emergenza eccezionale e che rischiano di non poter acquistare neppure i beni essenziali” E’ quanto afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali e Attività Produttive Marina Bianco,

“La distribuzione avviene in ordine alfabetico, a piccoli gruppi scaglionati in orari diversi della giornata- prosegue il Vice sindaco- al fine di evitare assembramenti e rispettare le norme riguardanti la distanza tra le persone. I beneficiari saranno contattati personalmente, con indicazioni precise di data e orario, e potranno recarsi presso la ex Caserma Pace, entrando, uno alla volta, nell’ingresso in via Pansa e uscendo dal lato di via Gramsci. Le somme non spese saranno ridistribuite tra le famiglie in difficoltà e bisognose così come previsto dalla normativa. Ritengo fondamentale, in questo periodo delicato e difficile di emergenza, una informazione seria e responsabile, stigmatizzando la disinformazione che in stile fakenews confonde e crea confusione nel cittadino, delegittimando anche un lavoro importante destinato a chi in questo momento si trova in difficoltà”. Sono 73 i blocchetti consegnati dalla Ditta incaricata, divisi in 2611 buoni da 50 euro e 1000 da 20 euro, per un valore complessivo pari a 150.550 euro, spendibili nei punti vendita convenzionati, il cui elenco è consultabile sul sito web del Comune di Sulmona. (h. 13,00)