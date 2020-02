Sulmona: iniziano le prove del Coro del Miserere

Sulmona, 19 febbraio– Nei due sodalizi di Sulmona, l’Arciconfraternita della santissima Trinità e la Confraternita di Santa Maria di Loreto, fervono già i preparativi in vista dei riti secolari della Settimana Santa sulmonese, annoverata fra le più belle ed affascinanti dell’intero mondo cattolico internazionale, la quale vede esser protagoniste le due cerimonie religiose secolari della processione del Cristo morto del venerdì santo e della Madonna che scappa in piazza la domenica di pasqua. Il coro del venerdì santo, che prende parte alla processione del cristo morto cantando il miserere, è già stato convocato con largo anticipo, rispetto al calendario di convocazione tradizionale, per sabato ventidue febbraio alle ore diciannove nella chiesa della Santissima Trinità sita in Corso Ovidio.

Quest’anno ricorre il settecentesimo anniversario della venuta al mondo dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità, essendo stata fondata nell’anno milletrecentoventi, all’interno della cappella del Corpo di Cristo sita nel palazzo della Santissima Annunziata. Le prove inizieranno sabato ventidue febbraio alle ore diciannove; per l’occasione, al fine di celebrare al meglio l’anniversario dei sette secoli di vita del Pio Arcisodalizio Trinitario, il direttore del coro, il maestro Alessandro Sabatini, per l’occasione ha composto un canto che, sarà inserito nel tradizionale concerto del coro del miserere, in programma come sempre la domenica della palme. Molta è l’emozione per ogni corista quando riceve la missiva che lo invita ancora una volta a partecipare al coro del venerdì santo, alla processione del Cristo Morto, annoverata fra le più belle e suggestive dell’intero mondo cattolico nazionale ed internazionale. Ogni corista è legatissimo e gelosissimo del suo camice rosso, del suo saio, pettorina bianca e cordone rosso, segno della fedeltà, devozione, attaccamento all’Arciconfraternita della Santissima Trinità con le sue eminenti tradizioni e storia illustre. Il coro del venerdì santo è costituito da oltre cento cantori, ed è suddiviso in tenori primi, tenori secondi, bassi. Suggestivo è lo struscio, secolare passo cadenzato trinitario, che i coristi eseguono durante il cammino processionale. Il coro del miserere costituisce uno dei pilastri fra i più suggestivi ed emozionanti dell’intero corteo processionale funebre. Tutto deve essere coordinato al meglio al fine della migliore riuscita della cerimonia secolare religiosa. Buone prove, buon lavoro sia al coro, sia al maestro Alessandro Sabatini.

Andrea Pantaleo