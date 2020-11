Sulmona: incontro dei sindaci del territorio con il Direttore Generale Asl

E’ stato un incontro preliminare in cui i Sindaci hanno rappresentato le numerose criticità relative alla situazione Sanitaria territoriale- ha spiegato il sindaco Casini- in aggiunta a quelle da me sottoposte con nota nei giorni scorsi, rimarcando la richiesta del potenziamento del Pronto Soccorso del Presidio Ss.Annunziata di Sulmona, la creazione di una area Covid temporanea per la presa in carico dei pazienti positivi in attesa di ricovero in strutture Covid e il potenziamento della medicina territoriale in tempi certi. E’ stata altresì sottolineata la necessità di instaurare un metodo di dialogo continuativo proprio per affrontare, capillarmente e con tempestività, ogni occorrenza riferibile all’emergenza Sanitaria.

Il Manager ci ha annunciato che incontrera’ già lunedì il direttore della San Raffaele al fine di valutare un reparto Covid nella struttura. Presenteremo nelle prossime ore, al Direttore Generale, un quadro analitico delle criticità e delle proposte che consegneremo già lunedì pomeriggio in occasione dell’incontro, presso il Presidio Ospedaliero di Sulmona, con il Presidente della Regione Marsilio con il quale ho avuto modo di interfacciarmi in questi giorni quando mi ha comunicato la sua visita a Sulmona nella giornata di Lunedì pomeriggio.”