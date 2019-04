Sulmona ” in rosso” ed il fascino delle Ferrari

Sulmona,7 aprile– Gran successo a Sulmona,per la terza edizione di Sulmona in rosso la quale. Sessanta sono state le Ferrari presenti per la gioia e l’emozione di tutti, grandi e piccoli Tutti sono affascinati e coinvolti dal mito Ferrari orgoglio e prestigio italiano nel mondo. I modelli di Ferrari presenti sono stati 488, 158, 430, 360, 512 Testa Rossa, 599, California.Presenti Fabio BaronePresidente del Club Passione Rossa e Walter Tirimaccodelegato Abruzzo Club Passione Rossa, promotore ufficiale di questa terza edizione la quale ha riscosso gran successo sia in città, sia nel territorio, considerando l’itinerario che i modelli Ferrari hanno percorso.. Tutte le Ferrari avevano il fiocco nero, collocato nello specchietto retrovisore sinistro, quale forma di lutto, deferenza e rispetto, in ricordo del terribile sisma del sei aprile di dieci anni fa avutosi ad Aquila che ha provocato trecentonove vittime. Anniversario quello di oggi che tutti i Ferraristi e gli organizzatori dell’evento hanno voluto ricordare, ossequiare, per non dimenticare. La terza edizione di Sulmona in rosso ha anche al suo interno il progetto Ginaldiin memoria del Conte Guido Ginaldiasso del Volante campione e vincitore di rinomate e leggendarie gare automobilistiche, Guido Ginaldi il quale vince l’edizione della Coppa Acerbo di Pescara nel 1925 alla guida di un Alfaromeo RLSS, assieme al Suo eterno secondo l’indimenticabile e straordinario Raffaele D’Amario.La prima edizione del 2017 è stata allestita in concomitanza con il Bimillenario Ovidiano, ed è stata dedicata proprio alla figura ed alla memoria del Conte Guido Ginaldi. La seconda edizione del 2018 è stata organizzata ed allestita in collaborazione con l’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, ed in concomitanza con la festa dei fuochi. In collaborazione con l’Università Sulmonese della Libera Etàè stato organizzato un concorso di ricerca sul Conte Guido Ginaldi, rivolto alle scuole medie. Grazie al lavoro svolto dai ragazzi gli storici Ezio Mattiocco e Francesco Faloccohanno ottenuto molte informazioni al fine di poter completare il libro dedicato alla figura ed alla persona del Conte Guido Ginaldi. La terza edizione di quest’anno l’Associazione Pavind Bike Team ASD, in collaborazione con il Club Ferrari Passione Rossa, il cui Presidente è per l’appunto Fabio Barone, con Walter Tirimacco delegato per la Regione Abruzzo, hanno organizzato questa terza edizione tanto attesa sia dagli appassionati di motori, sia dai semplici curiosi che, come sempre, non son mancati all’appuntamento con le Ferrari e la loro storia leggendaria.

In questa terza edizione verrà intitolata una Piazza al Conte Guido Ginaldi, oltre ad aver avviato un concorso assieme al Liceo Artistico Gentile Mazara, avente come tema idee per un monumento al Campione. Le Ferrari, con gli eventi ad esse legati, sono come sempre illustri e forieri anche d’un passato prestigioso legato alle emozionanti e memorabili corse automobilistiche. La Ferrari viene fondata da Enzo Ferrari, uomo e figura leggendaria, il quale rappresenta uno dei piedritti dell’identità italiana nel mondo. Il 1947 è l’anno della Sua fondazione nella città di Maranello per un percorso storico leggendario ed autorevole. La Ferrari è protagonista anche nel mondo della Formula Uno, nel campionato mondiale d’automobilismo. La Terza edizione di Sulmona in Rosso sancisce la volontà positiva di proseguire un itinerario , nel quale sono protagonisti le Ferrari, assieme alla celebre casa automobilistica Ferrari di Maranello. Sulmona ancora una volta si è colorata del Rosso Ferrari per la gioia, l’emozione, la soddisfazione di tutti. Il Cavallino fu, è, sarà sempre protagonista ed immortale.

Andrea Pantaleo