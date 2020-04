Sulmona: in ricordo di Antonello Di Benedetto

Sulmona, 16 aprile– La notizia della scomparsa di Antonello Di Benedetto ha lasciato tutti senza parole destando dolore e sconforto in città . Figura gioviale, raffinata, se ne andato in punta di piedi senza far rumore, lasciando un vuoto incolmabile ed un ricordo indelebile. Antonello Di Benedetto fa parte di una storica famiglia di commercianti Sulmonesi con il loro negozio che era situato in Corso Ovidio, a fianco al portale d’ingresso della Chiesa della Santissima Trinità, sede dell’Arciconfraternita Trinitaria.

La sua attività commerciale era il luogo nel quale, il venerdì santo, come tradizione prevedeva, i coristi si vestivano indossando il camice rosso, la pettorina bianca, il cordone rosso, in attesa dell’imbrunire per l’uscita della processione. Era Trinitario e confratello devoto Antonello sempre legatissimo al Pio Arcisodalizio Trinitario, alle sue tradizioni, funzioni, iniziative.

Per oltre trent’anni ha fatto parte del coro del miserere del venerdì santo nel settore dei bassi e non ha mai nascosto l’emozione, l’orgoglio, la fierezza di farne parte. Era gelosissimo del suo saio, così come tutti gli altri componenti del coro, segno del suo attaccamento e rispetto verso il Pio Arcisodalizio Trinitario. Esempio indelebile di onestà, rettitudine, disponibilità, professionalità, attaccamento al Pio Arcisodalizio Trinitario Sulmonese, ai valori veri della vita.

La famiglia Di Benedetto ha visto altri appartenenti far parte dell’Arciconfraternita Trinitaria:Guido Di Benedetto è stato più volte membro dei consigli direttivi dell’Arciconfraternita Trinitaria negli anni 1954, 1955, 1961 – 1964, 1965. Con Antonello D se ne va un pezzo autorevole della storia della città di Sulmona, dell’Arciconfraternita Trinitaria della processione del venerdì santo di Sulmona. Ci resteranno la sua allegria, l’educazione, lo stile d’altri tempi, la sua simpatia, i suoi valori.

Ciao Antonello grazie di tutto, buon viaggio.

Andrea Pantaleo