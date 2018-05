Sulmona in festa, domani passa il Giro

Sulmona, 12 maggio– Sulmona saluta il Giro d’Italia. Domani,domenica 13 Maggio la carovana rosa attraverserà le strade della città per la nona tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore. La corsa, proveniente dalla Statale 17, percorrerà viale Giuseppe Mazzini, via Trieste e via Circonvallazione Occidentale, imboccando poi via Pescara, viale della Repubblica e via del Lavoro. La sosta della carovana è attesa per le ore 13.00 in viale Mazzini, mentre il passaggio dei ciclisti sul territorio cittadino tra le ore 14,35 e 14,59. Per l’occasione è stata disposta l’apertura del C.O.C. al fine di garantire le condizioni di sicurezza e dell’ordine pubblico, con l’attivazione delle funzioni di volontariato e strutture operative.

“Abbiamo dato il via ad un piano straordinario che riguarda il rifacimento del look delle strade cittadine e il taglio dell’erba, garantendo inoltre, in accordo con il Cogesa, la pulizia approfondita dell’intera zona così che Sulmona potrà accogliere al meglio la corsa, al di là dei soliti chiacchieroni” afferma l’assessore Nicola Angelucci. “Siamo sicuri che i sulmonesi non faranno mancare il sostegno ai ciclisti del centounesimo Giro d’Italia che passeranno nella nostra città. Ringrazio quanti si sono impegnati affinchè la nostra città fosse pronta ad ospitare al meglio la corsa”.

In occasione del Giro, sarà dedicata proprio alla tappa Pesco Sannita- Gran Sasso la puntata della trasmissione “Viaggio nell’Italia del Giro” che andrà in onda domenica 13 maggio alle ore 08.55 su Raidue (h. 8,30)