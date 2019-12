Sulmona: in difesa dell’ Apc ora il Comune di muove. Finalmente !!

“E’ inammissibile che Sulmona debba subire un ennesimo taglio. Abbiamo appreso da notizie di stampa l’intenzione della Regione di accorpare le sedia quella di: una notizia che lascia sgomenti e decisamente contrari. Riteniamo che Sulmona non possa subire questo declassamento, data la sua prestigiosa e secolare tradizione culturale, sulla quale sta facendo leva per il rilancio economico del territorio e su cui tutti i livelli decisionali dovrebbero investire. L’ accorpamento rappresenterebbe un’i (difesa, giustizia, sanità).”. E’ quanto afferma il sindaco

Secondo l’assessore comunale“La politica regionale non può disattendere le aspettative di una città come Sulmona, che sta convogliando enormi sforzi per incidere su cultura e turismo, attraverso ad esempio la valorizzazione di importanti luoghi della cultura come l’Abbazia Celestiniana e l’ Eremo di Sant’Onofrio , quale punto di riferimento di un distretto rurale turistico, agroalimentare e culturale di raccordo con altre municipalità ed enti territoriali o la realizzazione dell’ Hub intermodale strategico per tutta la regione presso la stazione di Sulmona per i collegamenti rotaia-gomma. Oggi tagli anche alla cultura diventerebbero insopportabili e meritano una levata di scudi corale”.(h. 13,00)