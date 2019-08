Sulmona: in Consiglio comunale una seduta utile. Finalmente !!

Sulmona, 6 agosto– Due risultati importanti sono stati ottenuti dall’amministrazione in aula consiliare questa mattina. E’ stato approvato all’unanimità, nella seduta ordinaria di Consiglio comunale, l’assenso alla cessione delle aree di viale della Repubblica. “Siamo soddisfatti di questo risultato raggiunto” afferma l’assessore all’Urbanistica Luigi Biagi, il quale spiega “Siamo riusciti a sbloccare una situazione che perdurava da anni. Finalmente, con questo atto, si consentirà l’apertura di attività commerciali, con i conseguente incremento di posti di lavori”.

Nella successiva seduta straordinaria di Consiglio comunale è stata approvata la relazione tecnico illustrativa per procedere all’affidamento dei servizi nido e micronido comunali. Soddisfazione esprime l’assessore Pierino Fasciani “La modalità prescelta dall’amministrazione e votata in Consiglio comunale” spiega l’assessore “è la concessione di servizio che consentirà a breve , attraverso l’individuazione del concessionario, il rilancio di un servizio importantissimo per i bambini e le famiglie della nostra città. Un grande lavoro che negli ultimi mesi ha coinvolto l’amministrazione e che ha rivisto il regolamento, per rendere più equo l’accesso al servizio, come la ristrutturazione dell’immobile, con adeguamento antincendio della struttura in corso di ultimazione”. (h. 15,15)