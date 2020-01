Sulmona: in Comune ora si è aperto anche il ” caso Niccolò”

Sulmona,31 dicembre– Gianfranco Niccolò, dirigente dei settori Urbanistica e LL.PP., del Comune di Sulmona questa mattina ha consegnato al sindaco della città Anna Maria Casini la lettera di dimissioni dall’incarico per tornare nel Comune di provenienza a Spoltore.

La notizia ha colto un po’ tutti di sorpresa tenendo conto che finora lo stesso Niccolò era stato uno stimato professionista che aveva assicurato al Comune un cambio di passo in una fase estremamente delicata per due settori assai strtategici per la nostra città. Ma la notizia va ad innescare una nuova crepa, oltre a quella politica,nel cammino tortuoso della navicella di Palazzo San Francesco. Ora in Comune si sta già lavorando in queste ore per individuare una soluzione capace di garantire la continuità ed efficienza dei servizi per evitare il blocco o i ritardi di tutte le attività(h.14,00)