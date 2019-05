Sulmona, in Comune arriva il nuovo Dirigente terzo settore

Sulmona, 24 maggio – E’ stato firmato dal sindaco Annamaria Casini il decreto di nomina dell’ingegnere Gianfranco Niccolò (già dirigente nel Comune di Montesilvano), con conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato per un anno (ai sensi dell’art. 110).

L’ingegnere dirigerà il III Settore Urbanistica e Attività produttive colmando la vacanza lasciata dalla dottoressa Katia Panella in comando in altro Ente dal 1 gennaio scorso. La lunga esperienza già maturata dall’ ing. Gianfranco Niccolò nel medesimo settore, con mansioni dirigenziali, ha motivato la mia scelta che, in una rosa di tre candidati proposti dalla Commissione presieduta dal Segretario generale Nunzia Buccilli, ho valutato il profilo dell’ingegnere ritenendolo il più idoneo, sentiti gli altri componenti di Giunta. Auspico che questa ripartizione tecnica strategica per Sulmona, sotto la guida del nuovo dirigente possa sostenere un settore economico importante per la nostra città, che riguarda lo sviluppo delle attività produttive e del comparto edilizio, nonché tutta la materia urbanistica su cui c’è da lavorare molto sia sotto il profilo organizzativo che dell’attività programmatoria e regolamentare” afferma il sindaco Annamaria Casini. Il dirigente prenderà servizio entro la fine del mese di giugno prossimo, dovendo i settori competenti esplicare quanto previsto per la sottoscrizione del contratto in base a normativa vigente. (h.17,00)