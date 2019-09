Sulmona: “In bici contro il dolore”, la solidarietà della nazionale di ciclismo paralimpico

Sulmona, 3 settembre– È stata una serata di grande cordialità fra il professore Gianvincenzo D’Andrea, presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Isal, e gli atleti della squadra Nazionale Italiana di Ciclismo Paralimpico. Nel corso dell’incontro, avvenuto ieri sera nell’albergo dell’Altopiano delle Rocche dove la squadra è in ritiro sotto la guida del commissario tecnico Mario Valentini, gli atleti hanno espresso unanime apprezzamento verso la Fondazione Isal per il suo impegno a favore dei malati di dolore cronico e, rammaricati per non poter essere presenti il 14 settembre a Sulmona in occasione di “In bici contro il dolore” per il contemporaneo svolgimento del Campionato Mondiele di Ciclismo in Olanda, hanno voluto manifestare il loro forte sostegno alla Passeggiata Cicloturistica di Solidarietà, auspicando di poter partecipare nelle prossime edizioni, con la richiesta di dare la massima diffusione alla foto nella quale sono ritratti con il volantino di “In bici contro il dolore”.

Infine Michele Pittacolo, più volte campione del mondo ed Ambasciatore Isal, nella sua intervista ha spiegato le ragioni per cui è importante sostenere l’attività dell’associazione Amici della Fondazione Isal. Nel frattempo continuano a pieno ritmo le iscrizioni alla Passeggiata cicloturistica di solidarietà che attraverserà i luoghi più suggestivi del Centro Abruzzo. Due ricchi ristori, il primo a Pescocostanzo ed il secondo a Campo di Giove, allevieranno le fatiche dei ciclisti, prima del “pasta party” conclusivo che si terrà nell’Hotel Meeting Santacroce, dove è fissata anche la partenza della Passeggiata in bicicletta. Presso l’hotel Meeting saranno disponibili docce e spogliatoi. Per chi vuole campeggiare con tenda e camper può usufruire gratuitamente dell’area messa a disposizione dal Centro sportivo Agorà. (h. 18,00)