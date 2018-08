 Sulmona: in attesa della farsa … finale

Sulmona, 29 agosto- La storia delle dimissioni del sindaco di Sulmona e la crisi perenne che continua a trascinarsi a Palazzo San Francesco pur in presenza di tantissimi probblemi di cui la città soffre rischiano ora di finire in una farsa che ha già fatto troppo runore in Abruzzo e altro ancora ne potrebbe fare nei prossimi giorni Il sindaco ha sollecitato una convocazione del Consiglio comunale “ urgente e straordinario “ per il giorno 31 agosto con all’ordine del giorno al primo punto “ comunicazioni del sindaco”. Si presuppone in relazionie alle sue dimissioni. E fin qui poco male,anzi malissimo.Infatti non sfuggirà a nessuno dei piu’ distratti consiglieri comunali che sulle “comunicazioni del sindaco” non è previsto dibattito e quindi tutti dovrebbero ascoltare il predicozzo della signora sindaco e poi far finta di nulla in un senso o nell’altro. Anzi c’è il rischio che si ripeta un copione già visto con la scena finale della Casini che abbandona l’Aula al primo agitarsi delle .. acque. Tant’è che questa mattina è in programma prima una riunione l’Ufficio di Presidemza e poi la Conferenza dei Capigruppo che speriamo affrontino anche questo nodo. L’altro aspetto invece è piu’ di natura politica. Attorno alle vicende di Palazzo San Francesco in questi giorni si è scatenata una partita di diversa natura. Se alcuni consiglieri comunali portanno avanti, piaccia o meno, una battaglia all’interno della stessa maggioranza, dietro le quinte si muovono “ i vecchi marpioni” com’è stato raccontato da un osservatore, e praticone, di queste cose. E forse questo amico non aveva tutti i torti perché dall’attivismo sfrenato che abbiamo notato in giro sono in tanti a legare le proprie fortune, personali e professionali, alla sopravvivenza di questa Amministrazione a Palazzo San Francesco. Ecco perché i giorni che verranno non si annunciano migliori di quelli che ci lasciamo alle spalle per Sulmona. Ma ne doremo sicuramente riparlare dal 1 Settembre comunque vada a finire questa incredibile vicenda (h. 8,30)