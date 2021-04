Sulmona: il Vice sindaco Bianco alla Lega “Sulla vicenda sede Ater stiamo lavorando da tempo”

“Il ritorno degli uffici dell’Ater a Sulmona è parte integrante della questione inerente le case di via Angeletti, che include la loro riqualificazione e messa in sicurezza, che ho affrontato con il presidente Ater dell’Aquila, fin dal momento in cui mi sono insediata lo scorso anno. Pertanto, anche questa volta, ciò che ha annunciato l’esponente della Lega locale sul problema delle case non è una novità, in quanto sta proseguendo la collaborazione tra il, tanto che la riapertura a Sulmona della sede decentrata degli uffici dell’azienda territoriale edilizia residenziale è in via di definizione con il presidente Isidori,Dopo che individueremo insieme la data idonea per l’inaugurazione, mi riserverò, sempre in accordo con il presidente Ater, di renderla nota alla cittadinanza a tempo debito.. Se l’esponente della Lega di Sulmona è interessato al problema delle case sono a disposizione per informazioni o chiarimenti, per il bene della città”. Lo afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali