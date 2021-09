Sulmona: il Vescovo Fusco nomina nuovi parroci della Diocesi

Sulmona, 3 settembre.- Il Vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva Mons. Michele Fusco, dopo una consultazione dei sacerdoti ho deciso di nominare: Parroco di Santa Maria Maggiore in Raiano don Daniele Formisani.Ringrazio don Egidio Berardi che dal 1998, per ben 23 anni, ha guidato la Comunità Parrocchiale di Raiano con fedeltà e impegno. Lascia il testimone a don Daniele a motivo della sua salute precaria;. Ringrazio don Daniele Formisani per aver servito con dedizione in questi tre anni le comunità di Anversa, Cocullo e Castrovalva e nomino parroco di San Marcellino Papa in Anversa degli Abruzzi, San Michele Arcangelo in Castrovalva e San Domenico Abate in Cocullo don Andrea Accivile, lo ringrazio per aver guidato la comunità della Santa Famiglia della Badia e aver completato il suo mandato di nove anni in questa Parrocchia.Resosi vacante la Parrocchia della Santa Famiglia alla Badia di Sulmona nomino Parroco don Giacomo Tarullo. Avendo don Ghislain Be completato il suo mandato di nove anni di parroco nella Parrocchia di San Tommaso Apostolo in Barrea nomino come suo successore don William Torres coadiuvato da Padre Alfonso, che insieme cureranno anche le parrocchie di Civitella Alfedena e Villetta Barrea. Ringrazio Don Ghislain per il suo servizio, continuerà a guidare la parrocchia di Scontrone e collaborerà con don Domenico Franceschelli a Castel di Sangro.

Il primo luglio ho provveduto a nominare il nuovo Parroco della Parrocchia dei Santi Giovani Battista ed Evangelista in Castelvecchio Subequo nella persona di Padre Franco Rapacchialedopo il trasferimento di Padre Alfonso Di Francesco che ringrazio per il suo servizio alla Comunità di Castelvecchio Subequo..Nomino direttore dell’ufficio di pastorale familiare diocesano don Fabio D’Alfonso e direttore dell’ufficio catechistico diocesano don Domenico Villani.Nelle prossime settimane verrò nelle comunità per presentare i nuovi parroci. Ringrazio i sacerdoti per aver accettato il nuovo incarico, invito le comunità ad accogliere con disponibilità i nuovi Parroci. Il Signore ci sostenga nel nostro impegno di evangelizzazione e Maria nostra Madre interceda per tutta la comunità diocesana di Sulmona Valva. Lo ha preso noto lo stesso Mons. Fusco con un’apposita nota