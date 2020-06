Sulmona: “Il Teatro di domani, il domani del Teatro. Che fare?”. 

Sulmona, 3 giugno– L’Associazione italiana di Teatro per Ragazzi UTOPIA, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comunale di Sulmona e con il coordinamento della Compagnia di Teatro Ragazzi Fantacadabra, propone Lunedi 15 giugno alle ore 10.30, presso l’Eremo Celestiniano di San Onofrio a Sulmona, l’incontro tra le compagnie abruzzesi di Teatro Ragazzi: “Il Teatro di domani, il domani del Teatro. Che fare?”.

Una serie di domande assilla le compagnie di teatro sulla difficoltà di immaginare qualsiasi tipo di programmazione per il futuro e rende difficile attuare la riapertura vera e concreta delle attività di spettacolo. A partire dal 15 giugno le attività dei teatri di prosa, musica e danza potranno ripartire, ma in che modo? Con quali prospettive? L’incontro nasce come occasione per parlare del domani, per confrontarsi sulla difficile situazione e sulle prospettive del settore nel breve e lungo termine.

Con questo appuntamento ci proponiamo, oltre che festeggiare la riapertura dei teatri, di indagare in che modo quanto è successo e quanto sta succedendo, influenzerà la creazione e il rapporto con il pubblico; quali idee e visioni stanno emergendo fra gli artisti del teatro e come operare in sinergia tra enti pubblici, produttori e organizzatori. Siamo convinti che la crisi che stiamo attraversando debba essere letta come una opportunità per dar vita ad un “nuovo corso” per un nuovo sviluppo artistico e culturale e anche opportunità per un nuovo sviluppo economico per le compagnie teatrali abruzzesi. La ripresa deve deve essere letta come una irrinunciabile occasione per gli artisti, i territori, gli enti pubblici, gli spettatori di costruire un “domani” del teatro sempre più adeguato alle mutate condizioni. Interverranno all’incontro:

dott.ssa Manuela Cozzi Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona

Maurizio Stammati (Teatro B. Brecht di Formia) Presidente UTOPIA (Associazione di Teatro per Ragazzi)

dott. Giancarlo Zappacosta Dirigente Dipartimento Cultura Regione Abruzzo

dott.ssa Roberta Gargano Funzionario Teatro Stabile d’Abruzzo

Che cosa è UTOPIA

UTOPIA è un’associazione nata a Maggio 2011 che raggruppa compagnie e festival che producono e promuovono il teatro ragazzi in Italia, che crede nel teatro come formidabile strumento non solo di svago e divertimento ma anche di formazione, di crescita e di prevenzione, che non considera le attività culturali come effimeri momenti, bensì come insostituibili strumenti che concorrono a definire la qualità della vita, che è consapevole del difficile passaggio che il paese sta attraversando, che si rende conto della necessità di eliminare sprechi e superfluo ma non crede che questi abito solo e necessariamente nel teatro, nella musica e nelle zone a questi limitrofe, che vuole salvaguardare il lavoro di migliaia e migliaia di persone che non hanno mai trovato nel vocabolario della loro attività la parola spreco, che vuole continuare ad offrire ai giovani e alle loro famiglie occasioni di incontro, di socialità e di crescita, che si impegna per tutelare quel grande patrimonio creato da autori, attori, registi, scenografi, musicisti, tecnici, e organizzatori che hanno scritto, con il teatro ragazzi, una delle pagine più belle e stimolanti nella storia del teatro nazionale contemporaneo. (h. 12,15)