Sulmona: monitoraggio aria, presto due centraline

-Sono stati individuati i luoghi in città in cui istallare le stazioni di monitoraggio dell’aria del territorio peligno. Le due centraline saranno collocate nella zona dello stadio comunale e nei pressi di, dove la Snam vuole costruire la Centrale di compressione. E’ quanto reso noto nella Conferenza dei Servizi (istruttoria) che si è svolta oggi a palazzo San Francesco tra il sindacoalla presenza anche dellae deiLa lunga riunione è stata, inoltre, intervallata dal sopralluogo che hanno effettuato nei siti in cui saranno istallate le due centraline per il monitoraggio dell’aria.

“Quella di oggi è stata una Conferenza non decisoria, ma dal carattere tecnico, in cui si è dato seguito alla prescrizione che impone alla Snam di predisporre, in accordo con Arta Abruzzo, un piano di monitoraggio per la rilevazione della qualità dell’aria un anno prima dalla costruzione della Centrale di compressione. Nel ribadire ancora una volta la ferma contrarietà del nostro, ho consegnato alla senatrice sulmonese la documentazione che avevo inviato al Ministroa settembre scorso, chiedendo un incontro, soprattutto in considerazione dei vizi e forzature procedurali riguardanti la questione del metanodotto e della centrale, che sono stati sottoposti al giudizio del Tar, come la mancanza della Vas, richiesta dalla legge italiana ed europea, e la lacunosità della VIA (valutazione di Impatto Ambientale), poiché non si fa menzione di uno dei fenomeni caratteristici del nostro territorio: l’inversione termica che determina fenomeni di accumulo di inquinanti in prossimità della superficie. Il completamento della documentazione necessaria per il piano di monitoraggio sarà oggetto di una successiva Conferenza dei Servizi, mentre in questi giorni si stanno predisponendo le memorie per il ricorso al Tar contro il decreto che autorizza la centrale di compressione. Ricorso che sarà discusso la prossima settimana”. E’ quanto afferma il sindaco