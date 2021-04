Sulmona: Il sindaco Casini,il reparto rianimazione da questa sera puo’ “respirare”

Sulmona, 26 aprile-“Ho appena ricevuto la notizia che aspettavamo da mesi: il reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sulmona da questa sera tornerà ad essere “pulito” e dunque rivolto ad attività “generale” con i 7 posti letto a servizio dell’attività chirurgica del nostro nosocomio e l’unico posto letto a pressione negativa per un caso Covid. E’ una circostanza molto importante, che testimonia come la pressione dei casi Covid nella nostra provincia stia scendendo e si può sperare nel ripristino graduale di un’attività ordinaria del servizio sanitario anche per tutte le altre patologie”. Lo annuncia il sindaco Annamaria Casini,

“Con il ritorno in zona gialla da oggi, occorre affrontare con cautela la ripartenza nel rispetto di tutte le restrizioni e misure anticovid previste, in primis il rigoroso uso di mascherine, il distanziamento e igienizzazione di mani evitando ogni forma di assembramento, al fine di contenere la circolazione del contagio e la ripresa della curva che potrebbero compromettere queste importanti conquiste. In questo primo giorni di riapertura delle attività di bar e ristorazione all’aperto anche a Sulmona” conclude il sindaco “formulo gli auguri di buon lavoro, carichi di speranza per una proficua ripartenza, a tutti i nostri esercenti, che stanno affrontando una dura situazione economica”.