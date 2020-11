Sulmona: il sindaco Casini negativa al tampone

Sulmona, 14 novembre- Il sindaco della nostra città, Anna Maria Casini, è negativa al tampone. al quale si era sottoposta nei giorni scorsi . Una bella notizia che restituisce serenità al sindaco, alla sua famiglia, ai sulmonese che in questa fase così delicata hanno tanto bisogno del suo impegno. E’ stata lei stesso in serata a darne l’annuncio Il sindaco della nostra città,. al quale si era sottoposta nei giorni scorsi . Una bella notizia che restituisce serenità al sindaco, alla sua famiglia, ai sulmonese che in questa fase così delicata hanno tanto bisogno del suo impegno. E’ stata lei stesso in serata a darne l’annuncio

“ Finalmente ho ricevuto con sollievo la notizia dell’ esito negativo del tampone fatto mercoledì mattina. Sicuramente essere stata attenta a rispettare il distanziamento e l’uso della mascherina hanno consentito di non essere contagiata malgrado il contatto con il virus. E questo e’ molto importante. Ho vissuto- ha spiegato- la preoccupazione insieme ad altri tanti concittadini che si sono sottoposti al tampone e hanno atteso con ansia il risultato. Un pensiero a quanti hanno invece ricevuto la notizia di aver contratto il virus cui va la mia vicinanza e gli auguri di pronta guarigione. In questi giorni non mi sono fermata un attimo anche da casa, proprio per promuovere in tutte le sedi le soluzioni a favore di una migliore organizzazione locale della sanità per combattere questa emergenza . E’ dura, ma insisterò insieme a tutti gli altri sindaci e le istituzioni del territorio al fianco della mia città”. Davvero una bella notizia in una giornata piena di cose brutte ( red)