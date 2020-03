Sulmona: il sindaco Casini dice basta. Da oggi vietate attività motorie e sportive all’aperto

– Il provvedimento è stato emesso d’intesa con tutti i sindaci del territorio dopo aver sentito in proposito il Prefetto. E’ una risposta opportuna in questa fase delicata dell’emergenza sanitaria che si sta sviluppando sull’intero territorio regionale con l’ausilio anche di mezzi aerei come dimostra l’attività intensa della Guardia di Finanza che sta monitorando dall’alto molte città e grossi centri con notevoli risultati-

Sulmona, 20 marzo- Il sindaco Annamaria Casini ha firmato questa mattina l'ordinanza che vieta di svolgere attività motorie e sportive all'aperto nel territorio comunale e di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione se non per il tempo strettamente necessario e in aree contigue alla residenza, domicilio o dimora del proprietario nel raggio di 400 metri.

“Si tratta di un provvedimento necessario emesso in sinergia con i Sindaci del territorio, in maniera coordinata, dopo aver sentito il Prefetto. Nel ribadire l’assoluta necessità di restare a casa, in questa fase di emergenza sanitaria nazionale, in cui è estremamente importante che tutti i cittadini osservino rigorosamente le norme del Decreto di Governo, per contenere la diffusione del virus, riteniamo che sia fondamentale l’intensificarsi del controllo. Sono molte le segnalazioni pervenute in questi giorni in merito alla presenza di troppe persone che con la scusa di svolgere attività sportiva, rischiava assembramento soprattutto nelle strade periferiche di Sulmona così come dei Comuni del territorio.

Il sistema sanitario abruzzese, così come il nostro, non è in grado di far fronte ad un’aggravarsi della situazione già difficile, pertanto faccio di nuovo appello al senso di responsabilità della cittadinanza, nella consapevolezza del sacrificio che tutti noi siamo chiamati ad affrontare in questa emergenza, non uscendo di casa se non per comprovati motivi di lavoro, di salute o di necessità. Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine del territorio, che in questi giorni si stanno impegnando al fine di metter in atto controlli tesi a far rispettare le norme che hanno il solo scopo di contrastare il rischio di contagio da Covid 2019”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.