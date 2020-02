Sulmona: il Premio ‘ Ovidio giovani’ a Lorenzo Micheli

Sulmona, 28 febbraio– Partecipazione, condivisione e valore della diversità: parole-sfida del nostro tempo e dei nostri giovani. Parole nelle quali si può condensare l’incontro di questa mattina tra gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Ovidio” e Lorenzo Micheli. A lui, che da anni lavora al Miur e si occupa di progetti innovativi nelle scuole, è stato conferito il “Premio Ovidio giovani”, alla presenza della dirigente scolastica, Caterina Fantauzzi, e degli studenti. La cerimonia di premiazione, nell’alula magna del liceo “Mazara” è stata trasformata da Micheli, classe 1990, ma già una importante formazione culturale e professionale alle spalle, in una “sfida” per gli studenti, chiamati a pensare al proprio futuro.

Così la cerimonia è diventata un mini-Hack, una “maratonina” progettuale di 15 minuti, in cui gli studenti sono stati invitati a risolvere in maniera originale una proposta-problema sul futuro della propria città. Entusiasmante vederli in azione tra i simboli di Sulmona, ricerca di un’idea vincente per la sua promozione e “influencer” locali a cui affidare la sua diffusione. Ovidio, confetti, Madonna che scappa in piazza e Giostra Cavalleresca i punti di partenza, da cui sono nate proposte su Sulmona-città del futuro. Idee nate in poco tempo, ma che raccontano l’entusiasmo di ragazzi e ragazze pronti a mettersi in gioco con tutta la loro energia. «Per me, questo premio significa molto», ha detto Micheli, che è stato coordinatore degli eventi di “FuturaSulmona”, «perché è stato prima scelto e poi assegnato dai giovani che sono un po’ il mio grande “campo da gioco”, un grande campo di crescita, di auto-formazione, di esperienza. Qui a Sulmona è come un cerchio che si chiude, dall’esperienza vissuta lo scorso anno con “Futura” alla consegna di questo premio e, chissà, forse da qui riapriremo un nuovo cerchio con altre iniziative». «Il Premio “Ovidio giovani” è riconoscimento conferito ad un giovane che vive la scuola e lavora con entusiasmo e convinzione con la scuola e con i ragazzi», è stato il commento della Dirigente scolastica, Caterina Fantauzzi. «Siamo molto felici di conferire a lui questo premio che alla nostra comunità scolastica e alla nostra città è molto vicino, condividendo con noi un’esperienza e una grossa opportunità di crescita quale è stata “Futura”».