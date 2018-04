Sulmona: il pittore Giuseppe Ernesto Oliva l’artista della semplcità

Sulmona, 6 aprile- il pittore Giuseppe Ernesto Oliva professionista noto ed affermato il quale, con la sua professionalità ed il suo estro geniale, realizza quadri incantevoli, continuando la storia gloriosa della pittura con le sue creazioni magnifiche. Realizza quadri in tutte le tecniche della pittura realizzando capolavori d’arte stupendi ed affascinanti. Ero a passeggio all’interno della Villa Comunale della città quando ho notato l’artista seduto su una panchina della Villa Comunale intento a realizzare altro capolavoro della pittura, un nuovo quadro da consegnare alla storia dell’arte. Non ho resistito sia al desiderio, sia all’emozione di vederlo intento nella Sua nuova realizzazione pittorica, e mi sono avvicinato curioso e desideroso di scorgere quale nuovo quadro era intento a realizzare. Egli è stato come sempre disponibilissimo e gentilissimo nel mostrarmi l’opera che stava realizzando.

Esso è un quadro magnifico della Villa Comunale cittadina con i suoi alberi, le sue panchine, le Sue peschiere, la sua natura, Villa Comunale che rappresenta un angolo di tranquillità e serenità della città di Sulmona. La pittura rappresenta un settore importante e prezioso dell’arte in quanto la realizzazione di un quadro può immortalare per sempre un momento, un’immagine, affidandola all’immortalità della storia. Grazie a Giuseppe Ernesto Oliva per quanto ha realizzato sin’ora con l’augurio sincero di un futuro sempre più ingente di sue mirabili realizzazioni. Il suo estro, la sua genialità, la sua professionalità, sono sono patromonio prezioso della cultura sulmonese Sulmonesi Buon lavoro ad major.(h.9,30)

Andrea Pantaleo