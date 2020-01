Sulmona: il Pd sulla crisi in Comune. E gli altri ?

Sulmona, 2 gennaio– Secondo il Circolo cittadino del Pd “Lo psicodramma andato in scena all’ultimo Consiglio Comunale dell’anno, certifica – qualora ce ne fosse stato ancora bisogno – la morte della Politica in questa sventurata città. Non possiamo più occuparcene come Partito analizzando il relativo dibattito e conclusioni (?? )da un punto di vista politico-amministrativo. A questo punto occorre un bravo psicanalista che, stendendo sul classico lettino i due principali protagonisti di questa farsa, provi a districare una matassa sempre più ingarbugliata e senza alcun senso logico. In buona sostanza, l’ artefice di questa Giunta definita – bontà sua – di “Salute Pubblica” che aveva anticipato alla vigilia un chiarimento definitivo, prendendo atto sostanzialmente di un fallimento pressoché totale, si è dedicato per circa un’ora all’imitazione – patetica – di un sé stesso dei bei tempi andati, con una oratoria ormai biascicata del politico all’ultima spiaggia (non fosse altro che per motivi anagrafici), con la sola preoccupazione di rivendicare, ancora una volta, l’appartenenza ad un Partito che lo ha bandito una volta per tutte dalle sue fila”.

“Un primo cittadino – prosegue la nota– che ha urlato quasi battendo i piedi di non volersi dimettere, indispettita dallo sfarinarsi di una maggioranza consiliare trascinatasi stancamente tra innumerevoli crisi nel corso dei giorni, mesi ed anni fin qui trascorsi, dal momento della sua elezione.E la città? Allibita di fronte all’ultima fuga dagli Uffici comunali dell’ennesimo Dirigente di un settore tra i più rilevanti, assiste ormai rassegnata, ripiegata su se stessa. Incredula dell’incapacità condita da reiterata ignavia di cotanti e tali rappresentanti comunali, prigioniera di un incubo dal quale non si intravede al momento il lieto fine con l’arrivo di un quanto mai agognato Commissario Prefettizio”. Questa la nota del Pd sulmonese distribuita la notte di Capodanno. Silenzio assoluto di altri partiti, movimenti e gruppi di opinione quasi che la condizione in cui versa la città interessasse poco o.. nulla