Sulmona: il Pd e le “Rotatoie”  sulla  Statale17

Sulmona, 14 luglio– Le “Rotonde” sulla Statale17, più nota come “Variante” -un collegamento stradale di vitale importanza per la città- sono in fase di realizzazione, rispettivamente al bivio per le “Marane” e a quello per la strada che conduce al Cimitero. Finalmente l’annoso problema della sicurezza per coloro che, transitando su quella arteria, debbono raggiungere le citate località si avvia a soluzione, con sicuro apprezzamento da parte della cittadinanza ed in particolare di chi si è battuto per anni in favore di tale iniziativa.

Al riguardo, fa sapere il Pd cittadino, ci è pervenuta segnalazione, però, di grosse difficoltà da parte di residenti della zona, in particolare quelli dell’agglomerato urbano a ridosso del bivio per il Cimitero, nell’attraversamento pedonale dell’incrocio. Nei manufatti finora realizzati, in effetti, non c’è traccia, al momento, di opere visibili a tal’uopo destinate (attraversamenti pedonali, marciapiedi ecc.?). Siamo certi che una progettazione che non abbia tenuto conto di tale necessità sia inconcepibile e probabilmente la nostra preoccupazione e quella dei citati cittadini sia prematura e, ad opera ultimata, infondata. E siamo altresì convinti che l’assessore al ramo vigili con la consueta prontezza fin qui dimostrata. Ma, visto il carico di incidenti anche mortali che quegli incroci si portano dietro, la preoccupazione di garantire condizioni di sicurezza ineccepibili, soprattutto ai pedoni costretti quotidianamente ad attraversare l’incrocio, non è mai troppa. (h. 21,00)