Sulmona: Il nuovo Direttivo dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità

Sulmona, 25 ottobre– S sono svolte nella giornata di domenica, nell’Arciconfraternita della Santissima Trinità di Sulmona, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti del Pio Arcisodalizio Trinitario. Dei novantanove adepti dell’Arciconfraternita, aventi diritto di voto, alle urne si son recati ottantadue trinitari sessantasei confratelli, sedici consorelle, per un totale di ottantadue votanti. Il responso delle urne ha visto l’elezione dei nuovi sette membri che costituiranno il nuovo Consiglio Direttivo e dei due Revisori dei Conti. Il direttivo, la nuova amministrazione, sarà costituita da Bruno Spagnoli il quale ha avuto ventotto preferenze, Massimo Giorgi Piccirilli con ventisei voti, Raffaele Carrozza con venti voti, Giuseppe Colangelo detto Pino con diciotto voti, Giacomo Angelone con sedici preferenze, Lucio Silvestri con sedici voti, Donato Biffi con tredici voti il quale ha ottenuto lo stesso numero di voti di Giovanni Malvestuto ma, a pari voti ottenuti, è eletto colui che ha la maggiore anzianità d’iscrizione all’Arciconfraternita. I due Revisori dei Conti eletti saranno Marco Turchetti il quale ha ottenuto cinquantadue preferenze e Arnaldo Polce con trentotto voti. Nei prossimi giorni, in ossequio alla normativa dello statuto dell’Arciconfraternita, il Consiglio Direttivo eletto procederà a nominare il Rettore il quale in seguito conferirà le deleghe ai consiglieri. Molta l’emozione al momento dello spoglio delle urne, il quale è avvenuto all’interno della chiesa dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità, alla presenza del Cappellano del Pio Arcisodalizio don Gilberto Uscategui. Il seggio elettorale è stato allestito all’interno della segreteria in ossequio alle normative Covid. Molta l’emozione, la soddisfazione dei nuovi eletti, i quali rappresentano la fondamentale continuità nell’amministrare il Sodalizio più antico della città di Sulmona. Congratulazioni ai nuovi eletti; auguri e buon lavoro.

Andrea Pantaleo