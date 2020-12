Sulmona: il Natale al tempo del Coronavirus

Sulmona, 19 dicembre– Il Natale è solennità che quale rimonta alla notte dei tempi; il Natale 2020 passerà alla storia per esser caratterizzato dalla pandemia del Coronavirus, la quale sta mettendo a dura prova il mondo intero. Nonostante le difficoltà il Natale è atteso sempre con emozione, gioia, speranza, augurio che si possa tornare al più presto ad una vita serena, nella normalità.

Il Natale è la maggiore festa del mondo della Cristianità, nella quale si commemora e celebra con solennità la nascita di Nostro Signore Gesù Cristo. All’inizio coinciderà con le celebrazioni dell’Epifania del sei gennaio, in seguito le due feste vengono separate e, il Natale, sarà festeggiato sempre il 25 dicembre di ogni anno. L’inizio della separazione delle due solennità si ha a partire dal IV secolo. Il giorno del 25 dicembre è giornata nella quale, i pagani, celebrano il Natale del sole invitto; con il trascorrere del tempo la festa pagana verrà sostituita da quella cristiana. La tradizione, le cerimonie, le usanze, le costumanze popolari legate al Natale, sono antichissime e uniranno l’intero mondo cristiano nella santa notte del Natale. La raffigurazione popolare del Presepe risale al Medioevo, più prossima ai nostri giorni, alla nostra epoca, è l’usanza soprattutto nelle nazioni anglosassoni dell’Albero di Natale. Nel corso della storia moltissime saranno le rappresentazioni dei Misteri della Natività in primis rispondenti alla descrizione del Vangelo, in secundis arricchiti ed impreziositi da realtà fantastiche, cortei sfarzosi, i quali hanno il culmine della scena dell’adorazione del Pargolo Divino, da parte dei Re Magi, personaggi entrati di diritto nell’immortalità di tutti i tempi della festa e notte millenaria del Santo Natale, assieme ai pastori. Nel corso della storia della pittura non mancheranno celebri opere pittoriche realizzate da artisti immortali raffiguranti il Natale. Il Rinascimento vedrà la realizzazione di innumerevoli tele sino a giungere ai tempi moderni, il tutto a realizzare un mosaico straordinario del Natale con il suo itinerario antichissimo.

Ricordiamo anche alcune realtà esistenti nel mondo aventi il nome del Natale quali ad esempio la città brasiliana di Natal, di circa 220.000 abitanti, importante porto del Brasile, scalo di linee aeree le quali collegano il continente dell’Europa con il sud America, oltre ad avere industrie dei settori tessile, saline, raffinerie di sale, mercati agricoli ed altro ancora. Natal è anche la provincia della Repubblica Sud Africana collocata sull’oceano indiano con la sua storia e produzioni di agricoltura, cotone, canna da zucchero, caffè, bestiame, tabacco, industria legata alla pesca, miniere, la quale è scoperta dall’esploratore e protagonista dei viaggi della scoperta Vasco De Gama proprio il giorno di Natale dell’anno 1497. Il Natale è festa di gioia, allegria, serenità, speranza, ma anche pausa di riflessione per quanto è accaduto e purtroppo continua ad avvenire. Un pensiero ed augurio particolare lo porgiamo a tutti coloro che purtroppo non ce l’hanno fatta, alle loro famiglie, a tutti quelli che sin dall’inizio della pandemia sono impegnati in prima linea senza sosta, porgendo loro il nostro più sentito ringraziamento per quanto hanno fatto sin’ora, per quanto faranno in futuro. Anche a nome del Direttore, della Redazione del Giornale, porgiamo erga omnes i nostri più fervidi e sinceri auguri di un sereno e felice Natale 2020.

Andrea Pantaleo