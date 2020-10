Sulmona: il Meetup Amici di Beppe Grillo espelle dal gruppo  la senatrice Gabriella di Girolamo e Fabio Di Genova

Sulmona,3 settembre- A seguito dei gravi fatti avvenuti nei mesi scorsi e delle azioni irregolari e contrarie allo Statuto del Meetup stesso, compiute sia dalla senatrice Gabriella Di Girolamo che da Fabio Di Genova, suo consorte e già “garante del Meetup”, alcune delle quali opportunamente segnalate da questo Gruppo ai probiviri del Movimento (sede concordata di Via De Nino, negata e sottratta al gruppo con un cambio di serratura senza preavviso e “de imperio” della senatrice, appropriazione e detenzione del materiale, ivi compresi i documenti e le agende del Meetup, articoli di stampa mai smentiti e/o rettificati, contenenti illazioni di espulsioni di attivisti che, da parte di un portavoce eletto, non sono formalmente consentite, ecc).; in considerazione, inoltre, del fatto che i suddetti si sono messi in condizione di non comunicare con il Gruppo, l’una volontariamente cancellandosi dalla chat di comunicazione del Meetup e l’altro procedendo poco dopo, di sua inammissibile iniziativa, a cassarne tutti i membri,

il Meetup Amici di Beppe Grillo Sulmona, rende noto che con regolare riunione si è espresso ed ha votato all’unanimità, verbalizzando, per:l’espulsione della senatrice Gabriella Di Girolamo e dell’attivista e garante del gruppo, Fabio Di Genova.Si ribadisce, pertanto, che l’unico gruppo di attivisti avente titolo a produrre ed emanare provvedimenti interni, comunicati e a svolgere attività politica sotto l’egida di Meetup Amici Beppe Grillo Sulmona è quello storico con i portavoce ed i membri elettori votati secondo Statuto e tuttora in carica.(h.16,00)

___________________

Questo il testo integrale di una nota molto “ strana” perché firmata genericamente dagli amici di Beppe Grillo e non da un responsabile locale come si conviene nella comunicazione politica . Alla nota non abbiamo tolto una virgola ma non possiamo far finta di nulla. A noi delle vicende interne a questo Movimento non interessa niente,né ci appassionano queste uscite estemporanee. Ci incuriosisce però l’iniziativa abbastanza singolare ( almeno dalle nostre parti) di un gruppo di militanti di una piccola realtà di porvincia che decide di cacciare dal gruppo cittadino degli amici di Beppe Grillo ( ma potevano essere anche gli amici di Pasquale o di Peppino ) una parlamentare che sta svolgendo dignitosamente il suo ruolo politico ma anche quello istituzionale all’interno della competente Commissione parlamentare. Ma a Sulmona puo’ capitare anche questo nella politica ormai impazzita che pensa solo ad apparire e poco a proporre per il bene ed il futuro di questa città (g.r.)