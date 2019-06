Sulmona: Il maltempo ferma il corteo della Cordesca

Sulmona, 1 giugno– Era tutto pronto a Sulmona per la diciassettesima edizione della Cordesca, la Giostra dei ragazzi, ma le condizioni meteorologiche non hanno consentito al corteo di sfilare, partendo da Piazza Plebiscito dinnanzi la chiesa di Santa Maria della Tomba, per poi raggiungere lo stadio comunale Francesco Pallozzi per la prima giornata delle sfide tradizionali. Dopo circa un’ora, con tutti i bambini figuranti all’interno della chiesa di santa Maria della Tomba, si è presa la decisione di non far snodare il corteo lungo corso Ovidio, per poi fare il suo ingresso nella stadio comunale Francesco Pallozzi, tenuto conto delle avverse condizioni meteo e dalla pioggia fitta. Per la giornata di domenica le previsioni meteo non volgerebbero purtroppo al meglio, ed ovviamente si spera in un esito diverso rispetto alla giornata di oggi.

Il palio dell’edizione 2019 è stato realizzato da Mario Sulprizio. La Cordesca apre ufficialmente le rievocazioni storiche della città di Sulmona; protagonisti sono i ragazzi dei borghi e sestieri che partecipano alla giostra sulmonese, i quali rappresentano il futuro, la fondamentale continuità in tutto. I giovani sono anche il futuro della giostra cavalleresca della città. Quest’anno il tempo reca davvero situazioni non facili da doversi gestire. Il mese di maggio è stato caratterizzato da condizioni meteo tutt’altro che estive. Molto come sempre è l’entusiasmo sia dei ragazzi, sia degli organizzatori, nel voler continuare questo percorso autorevole, il quale evoca la millenaria storia della città di Sulmona, patria del poeta Publius Ovidius Naso.

Andrea Pantaleo