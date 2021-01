Sulmona, il M5S non ha dubbi: L’Aquila capitale cultura 2022 occasione persa anche per la nostra città

Sulmona, 18 gennaio Come attivisti del Movimento 5 Stelle di Sulmona esprimiamo tutta la nostra amarezza per la mancata designazione della Citta de L’Aquila a Capitale Italiana della cultura 2022 .Considerato lo stretto legame che abbiamo con il nostro Capoluogo, dato da Celestino V e dalle similitudini territoriali, sarebbe sicuramente stato opportuno un sostegno formale ed ufficiale da parte dell’amministrazione comunale di Sulmona perché crediamo che il turista che si sarebbe recato a visitare L’Aquila in veste di capitale italiana della cultura, con una attenta promozione turistica anche della nostra città da parte della nostra amministrazione comunale, probabilmente avrebbe prolungato la sua visita a favore della nostra città, così come è avvenuto in Basilicata, dove della nomina di Matera a capitale della cultura ne ha beneficiato tutta la regione

Pensiamo che il tempo degli sterili campanilismi sia finito, è un metodo che troppe volte ha visto le due città in inutili contrapposizioni che hanno messo in secondo piano le bellezze storico-culturali che caratterizzano tanto Sulmona quanto L’Aquila.

Siamo convinti che una unità territoriale supportata da progetti condivisi tra le diverse città della nostra provincia e regione porti un reale beneficio a tutti i soggetti e quindi anche alla nostra città

Come dichiarato nei precedenti comunicati, la nostra città deve essere pronta ad una collaborazione proficua con tutte le realtà limitrofe, capace di pubblicizzare le proprie bellezze e mettere nel ventaglio dell’offerta turistica anche gli eventi e le particolarità dell’intero comprensorio. Nel nostro programma elettorale ci sarà, come abbiamo già annunciamo, un’idea di Sulmona non come soggetto unitario e distaccato, ma ben incastonata e punto di riferimento per la provincia e per l’Abruzzo.

Con l’occasione ringraziamo tutti i cittadini che stanno contribuendo attivamente a disegnare la Sulmona che desiderano, riempiendo il nostro Form “Partecipa Scegli Cambia” e ricordiamo che il link per partecipare è il seguente:

Continua ad essere attivo, da oggi pomeriggio sarà presente la cassetta delle lettere nel nostro infopoint in Via De Nino n. 5, a disposizione per raccogliere proposte ed idee in forma cartacea.

