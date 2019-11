Sulmona: il Lions Club festeggia Filippo Frattaroli

Sulmona,23 novembre- Ogni anno il Consiglio Regionale conferisce l’onorificenza di “Ambasciatore d’Abruzzo” nel mondo a chi, emigrato all’estero o in altre regioni d’Italia, sia riuscito a dare lustro alla terra natale con i propri meriti professionali, accademici, sociali… Quest’anno l’ambito riconoscimento è andato, fra gli altri, anche al sulmonese Filippo Frattaroli.

Emigrato a Boston a soli 16 anni, Filippo, oggi sessantacinquenne, lavorò dapprima nell’edilizia, per poi dedicarsi alla sua vera passione, la ristorazione. Tra il 1977 e il 1981 aprì due ristoranti, il primo nel quartiere italiano e il secondo nel comune di Winchester. A Sulmona la famiglia Frattaroli possiede un elegante B&B che si affaccia sulla monumentale piazza Maggiore, e di recente ha investito in una azienda agricola peligna ove si producono olio e tartufi: prodotti di qualità che poi verranno impiegati nei ristoranti di famiglia. Perché Filippo, anche se lontano, porta l’Abruzzo nel cuore, e ai suoi clienti oltreoceano da sempre, oltre ai piatti della cucina internazionale, propone i sapori della grande tradizione enogastronomica abruzzese.

In questi giorni Filippo e sua moglie Anna sono a Sulmona, e il presidente del Lions Club, Gianfranco Santarelli, ha colto l’occasione per organizzare la seconda conviviale dell’anno sociale, in modo da poter festeggiare gli illustri concittadini; ha chiamato a raccolta soci e amici, nonché i familiari di Filippo, e insieme hanno trascorso una piacevolissima serata al Mercato Centrale di Pratola Peligna. Tra i convenuti, il consigliere regionale Antonietta La Porta, che, oltre ad essere una Lion, ha di fatto contribuito a che Filippo diventasse “Ambasciatore”.

L’occasione è stata assai gradita per conoscere più da vicino un uomo di cui si parla tanto, e tanto bene; e non ci è voluto molto per capirne i motivi. Filippo è un uomo concreto, affabile, generoso, e non gli difetta quella capacità visionaria, tipica delle persone geniali, che lo rende capace di guardare al futuro con sicurezza, di prevederne gli inevitabili cambiamenti così da non farsi trovare impreparato. Accanto a lui Anna, più taciturna, forse timida, ma sicuramente forte, capace di conciliare l’educazione dei figli, oggi stimati professionisti, con la quotidianità tutt’altro che monotona affianco ad un uomo così professionalmente “dinamico”.

Tra una portata e l’altra Filippo ha raccontato tanto di sé, episodi significativi, momenti dolorosi, aneddoti divertenti. Quello che sempre traspare dalle sue parole è il profondo amore per Anna e la famiglia, per il lavoro, e per Sulmona.

Torna spesso a casa, e sempre volentieri, ma è preoccupato e dispiaciuto: troppe serrande abbassate in centro, turisti che a volte non trovano l’accoglienza desiderata. A questo proposito Filippo ha tante idee, è prodigo di consigli e la sua mente è sempre a lavoro su mille progetti. Ma la lezione più grande che Filippo dà, prima ancora che con le parole, con la sua stessa vita, è che non bisogna mai dimenticare le proprie origini né la propria identità culturale perché sono un elemento distintivo e un punto di forza.(h. 20,00)

Francesca De Luca