Sulmona: il Liceo Fermi, vincitore nazionale assoluto al Concorso nazionale LetsApp

Sulmona, 5 giugno- Ieri pomeriggio la finalissima videoconnessi con le altre due squadre italiane. A sfidarsi in un Hackathon molto complesso che si è svolto in tre fasi successive, sotto gli occhi attenti di una Commissione presieduta da un esponente della Samsung e da un rappresentante del MIUR, tre squadre di giovani studenti della Scuola secondaria italiana che avevano già superato tutti gli step precedenti.

A concorrere per il Liceo Fermi: Mattia Bonitatibus, Alessandro Allega, Maria Rosaria Pantalone,Yasmine Njim,Lemuel Paolini. A coordinarli il prof. Mauro Santilli. “LetsApp. Solve for Tomorrow Edition”, concorso nazionale che nasce per favorire la crescita creativa dei nostri ragazzi, all’impronta dell’innovazione e della tecnologia, ha decretato, alla fine della serata di ieri, dopo tre prove, il suo vincitore assoluto: il Liceo Scientifico “Fermi” di Sulmona.

Un lavoro multimediale sul progetto realizzato, una locandina pubblicitaria di promozione, uno storytelling improntato sul momento, ma soprattutto un progetto di sostenibilità ambientale all’avanguardia, che al più presto troverà la sua attuazione. Il Fermi, in rappresentanza di Sulmona e dell’intera nostra comunità, con la realizzazione dell’idea e del progetto proposto, ha rappresentato il meglio della cultura del nostro territorio, testimone di un fare scuola moderno, attento alle reali esigenze dei ragazzi e alla realtà, in grado di valorizzare tecnologie, relazioni e sapere scientifico, sapere ormai indispensabile per interpretare il futuro.