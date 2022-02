Sulmona: “Il Giorno del ricordo” al Liceo’Fermi’

Sulmona,9 febbraio- Per celebrare il “𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼”, il Liceo Scientifico “Fermi” dedica l’intera giornata ad una approfondita riflessione, attraverso interviste, letture, video e documentari trasmessi su radio Iperbole ed in onda dal canale YouTube del Polo “Fermi”. I ragazzi della redazione, coordinati dal Dipartimento dell’Asse storico-sociale e linguistico, cercano di spiegare, nelle sue complesse connotazioni, un evento storico dai contorni ancora poco chiari, una grande tragedia dimenticata, quella delle Foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia al termine della Seconda guerra mondiale.

Lo sguardo sarà quello obiettivo ed imparziale di chi non vuole dimenticare, di chi non vuole negare, di chi vuole ricostruire la verità.

Ad introdurre l’ampia discussione tra i giovani studenti, una videointervista di notevole interesse. Il nostro rappresentante d’Istituto, Andrea Commito, si confronterà con la prof. 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐚𝐥𝐢 , Presidente del Comitato provinciale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), associazione italiana di esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, nella consapevolezza che conoscere la storia ed interpretarla significa avere le coordinate e le prospettive per leggere e vivere il nostro presente.

Con questo stesso intento divulgativo, rimarrà aperto per l’intera mattinata il laboratorio cinematografico del Liceo, dove sarà proiettato il documentario “Passato e presente- Foibe, una violenza senza confini”, con Paolo Mieli e Raoul Pupo.

La cittadinanza tutta, fanno sapere gli organizzatori, è invitata a partecipare, nel rispetto delle regole anti-Covid.