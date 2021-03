Sulmona, il Fermi in finale di “Webtrotter” con tutte le squadre partecipanti!

Sulmona, 13 marzo- Il Liceo Fermi partecipa con quattro squadre alla gara online del progetto “Webtrotter, il giro del mondo in 80 minuti”, ed arriva in finale, classificandosi tra i primi in Italia. Il progetto nazionale Webtrotter, ideato ed organizzato da AICA col patrocinio del MIUR, promuove ed incentiva la ricerca intelligente di dati e informazioni in rete. Numerose le abilità e le competenze da mettere in campo:

-saper individuare le parole chiave

-saper usare i connettivi logici nelle stringhe di ricerca

-saper valutare e scegliere un sito a partite dall’abstract

-saper valutare le fonti

-saper scegliere un dato in base al contesto

-saper fare una ricerca per immagini

-saper usare un

saper leggere le mappe di Google Maps o simili

Per il terzo ed il quarto anno sono in finale le tre squadre del Liceo Sperimentale Quadriennale, fortemente incentrato sulla valorizzazione del digitale e della Robotica, oltre che su un impianto metodologico innovativo e aperto a prospettive diverse ed integrate, attraverso una equilibrata contaminazione di metodi, risorse, saperi.