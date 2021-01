Sulmona: il Consiglio comunale approva regolamento per il volontariato

Una bella decisione dell’Assemblea civica che mostra attenzione al lavoro intenso e silenzioso di decine e decine di persone anche nella nostra città

Sulmona, 16 gennaio– Ieri nel corso della riunione dell’Assemblea Civica è stato approvato il regolamento del volontariato che nella nostra città è una gran bella realtà. Una decisione assunta a maggioranza che arriva dopo settimane di polemiche e strumentalizzazioni dimenticando, spesso, che anche a Sulmona il settore coinvolge l’impegno di tantissime persone

Un tema, quello del volontariato, che è sempre attuale, sempre fondamentale, poiché è pilastro fondamentale di garanzia dei valori della solidarietà, aiuto sociale. Nella grave crisi economica causata dalla pandemia del Coronavirus vi sono associazioni che, sin dall’inizio dell’emergenza nazionale ed internazionale, prestano la loro fondamentale assistenza al fine di portare aiuto e soccorso a quanti, in questa epidemia del terzo millennio, si son trovati improvvisamente in mezzo alla strada, perché hanno perduto il loro posto di lavoro, trovandosi a dover affrontare oltre alla povertà nella quale si trovano, la perdita finanche della dignità.

Le Associazioni di Volontariato, vedono in prima linea molte persone, accomunate tutte dal senso del dovere di dare il loro fondamentale apporto a chiunque versi in condizione di difficoltà; in uno straordinario gioco di squadra, da nord a sud dell’Italia, sono sempre presenti per ogni necessità e difficoltà. La crisi economica, già presente prima dell’epidemia, con l’avvento di quest’ultima è gravemente aumentata in maniera preoccupante. Molti i cittadini in difficoltà i quali, oltre all’aiuto economico ed alimentare, hanno bisogno finanche d’una parola di conforto. Grazie ai Volontari di ogni Associazione, alla Protezione Civile, Strutture Sanitarie ed Operatori Sanitari, alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate, alla Croce Rossa Italiana, per quanto hanno fatto sin’ora con professionalità, abnegazione, sacrificio, dedizione in deferenza i valori costituzionali sanciti nella Costituzione Italiana.

Essi furono, sono, saranno sempre gli eroi della quotidianità, garanzia di sicurezza, democrazia, libertà. Il volontariato è uno dei piedritti fondamentali della società civile italiana, con i cittadini che in ogni modo e maniera prestano il volontariato. Il volontariato è regolato dalla legge numero 266 del 1991, la legge quadro sul volontariato. Secondo i dati dell’ISTAT il numero dei volontari, è fissato nella cifra consistente di circa seimilionitrecentomila persone, pari ad una percentuale di quasi il tredici per cento della popolazione; un esercito di positività, coraggio, dedizione, lavoro senza sosta in prima linea, per soccorrere chiunque in difficoltà. Angeli delle quotidianità quelli del volontariato ai quali porgiamo ancora il nostro più sentito grazie per il loro lavoro. Ad maiora.

Andrea Pantaleo