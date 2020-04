Sulmona: il Comune rinvia  pagamento Tari,Tosap,imposta pubblicità

Sulmona, 28 aprile– Con delibera di Giunta è stato approvato un ulteriore rinvio del pagamento della Tari, della Tosap e dell’imposta sulla pubblicità. “Si tratta di un provvedimento che prevede ulteriore differimento delle scadenze di Tosap ed Icp e Tari al 30 giugno prossimo. Le imprese che svolgono attività nella nostra città ad oggi non hanno avuto alcun esborso finanziario per imposte di nostra competenza.” afferma l’assessore al Bilancio Stefano Mariani.

“Sono allo studio misure fiscali e tributarie per le attività commerciali, anche in forma di agevolazioni e riduzioni per far fronte all’emergenza Covid e ai risvolti che questa sta avendo sulle attività commerciali e produttive. Sono in programma” conclude l’assessore “tavoli tematici intersettoriali con le rappresentanze del territorio al fine di raccogliere le istanze e cercare di renderle concrete in misure agevolative limitatamente alle disposizioni normative e finanziarie del nostro Ente”.(h. 16,45)