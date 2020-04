Sulmona: il Comune riapre i termini per domande riguardanti i buoni spesa

Sulmona, 14 aprile– Sono stati riaperti oggi i termini per presentare istanza ed ottenere i buoni spesa. Non potranno partecipare coloro che ne hanno già beneficiato. Entro le ore 14 del prossimo 21 aprile, i nuclei familiari residenti a Sulmona, che in questo periodo non hanno avuto entrate, a causa dell’emergenza coronavirus e che rischiano di non poter acquistare neppure i beni essenziali, potranno presentare la domanda scaricando il modulo dal sito web del Comune di Sulmona, sul quale è pubblicato da oggi l’avviso, reperibile anche presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune situati in via G. Pansa. Le istanze potranno essere presentate attraverso mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.sulmona.aq.it o consegnate presso Ufficio di Protocollo del Comune (Via Mazara dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 e il lunedi e giovedi anche dalle 15.45 alle 17.15) e negli Uffici dei Servizi Sociali in Via Pansa dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle ore 17.15 del lunedì e giovedì.

“Abbiamo ritenuto fondamentale riaprire i termini subito ed utilizzare le somme non assegnate, al fine di consentire ad un maggior numero di famiglie, che ne hanno necessità, di poter beneficiare dei buoni spesa, andando così incontro a coloro che non hanno fatto in tempo a rispondere al precedente avviso”. Lo afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali e Attività Produttive Marina Bianco, la quale spiega che “i requisiti e i criteri ricalcano quelli del precedente avviso”, ricordando che “coloro che hanno già beneficiato del buono spesa non possono presentare nuova istanza”. I buoni sono spendibili nei punti vendita convenzionati, il cui elenco, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito web del Comune. (h. 18,30)